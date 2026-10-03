Строительный фен Зубр ФТ-П2000 М2ДК
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Характеристики
Тип товара
Строительный фен
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб.
В наличии
Код товара: 93538
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 620 руб.
- Гарантия производителя: 3 года
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Строительный фен
В кейсе
да
Высота, см
28
Дополнительные насадки в комплекте
да
ЖК-дисплей
да
Максимальная температура
600 град
Максимальный объем выдуваемого воздуха
550
Минимальная температура
80 град
Минимальный объем выдуваемого воздуха
220
Мощность, Вт
2000
Питание
от сети
Регулировка температуры
есть
Ширина, см
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х30х10
Вес, г.
860
Описание товара Строительный фен Зубр ФТ-П2000 М2ДК
Строительный фен, потребляемая мощность: 2000 Вт, макс. производительность: 550 л/мин, скоростей вентилятора: 2 шт, плавная регулировка, мин. температура: 80 °C, макс. температура: 600 °C, кейс в комплекте
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Теги товара: с регулировкой температуры, в кейсе, 2000 вт
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Бренд
Тип товара
Строительный фен
В кейсе
да
Высота, см
28
Дополнительные насадки в комплекте
да
ЖК-дисплей
да
Максимальная температура
600 град
Максимальный объем выдуваемого воздуха
550
Минимальная температура
80 град
Минимальный объем выдуваемого воздуха
220
Мощность, Вт
2000
Питание
от сети
Развернуть
Регулировка температуры
есть
Ширина, см
10
Страна производитель
Китай
Строительный фен, потребляемая мощность: 2000 Вт, макс. производительность: 550 л/мин, скоростей вентилятора: 2 шт, плавная регулировка, мин. температура: 80 °C, макс. температура: 600 °C, кейс в комплекте
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Теги товара: с регулировкой температуры, в кейсе, 2000 вт
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Теги товара: с регулировкой температуры, в кейсе, 2000 вт
Строительный фен Зубр ФТ-П2000 М2ДК - стоимость товара 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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