Технический фен Metabo HG 16-500 1600Вт темп.300/500С (601067000)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Строительный фен
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 690147
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Строительный фен
В кейсе
нет
Высота, см
20
Дополнительные насадки в комплекте
нет
ЖК-дисплей
нет
Максимальная температура
500 °C
Максимальный объем выдуваемого воздуха
450
Минимальная температура
300 °C
Минимальный объем выдуваемого воздуха
240
Мощность, Вт
1600
Питание
от сети
Регулировка температуры
есть
Ширина, см
8.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х25х10
Вес, кг.
2.5
Описание товара Технический фен Metabo HG 16-500 1600Вт темп.300/500С (601067000)
Технический фен Metabo HG 16-500 – это многофункциональный инструмент, который за счет горячих потоков воздуха может использоваться для обертывания и тонирования автомобилей, удаления лакокрасочных материалов, разморозки различных конструкций – например, труб, разрыхления плитки и шпаклевки, нагревания клея и удаления наклеек, а также многих других видов работ. Благодаря этому, а также другим особенностям модель может стать отличным выбором для бытового и профессионального применения.
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Теги товара: с регулировкой температуры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Строительный фен
В кейсе
нет
Высота, см
20
Дополнительные насадки в комплекте
нет
ЖК-дисплей
нет
Максимальная температура
500 °C
Максимальный объем выдуваемого воздуха
450
Минимальная температура
300 °C
Минимальный объем выдуваемого воздуха
240
Мощность, Вт
1600
Питание
от сети
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Регулировка температуры
есть
Ширина, см
8.5
Страна производитель
Китай
Технический фен Metabo HG 16-500 – это многофункциональный инструмент, который за счет горячих потоков воздуха может использоваться для обертывания и тонирования автомобилей, удаления лакокрасочных материалов, разморозки различных конструкций – например, труб, разрыхления плитки и шпаклевки, нагревания клея и удаления наклеек, а также многих других видов работ. Благодаря этому, а также другим особенностям модель может стать отличным выбором для бытового и профессионального применения.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, в кейсе, 2000 вт
Теги товара: с регулировкой температуры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, в кейсе, 2000 вт
Теги товара: с регулировкой температуры
Технический фен Metabo HG 16-500 1600Вт темп.300/500С (601067000) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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