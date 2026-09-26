Фен строительный Sturm! HG2004
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Характеристики
Тип товара
Строительный фен
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 343308
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Строительный фен
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х28х15
Вес, кг.
2
Описание товара Фен строительный Sturm! HG2004
Технический фен Sturm HG2004 имеет два режима работы. Малый вес и обрезиненная рукоятка способствуют комфортной работе пользователя. В комплект поставки входят 4 сопла и скребок, благодаря чему можно приступать к работе сразу после покупки. Инструмент поставляется в пластиковом кейсе, что решает вопрос хранения и транспортировки. Длина кабеля составляет 2 м.
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Технический фен Sturm HG2004 имеет два режима работы. Малый вес и обрезиненная рукоятка способствуют комфортной работе пользователя. В комплект поставки входят 4 сопла и скребок, благодаря чему можно приступать к работе сразу после покупки. Инструмент поставляется в пластиковом кейсе, что решает вопрос хранения и транспортировки. Длина кабеля составляет 2 м.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, с регулировкой температуры, в кейсе, 2000 вт
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, с регулировкой температуры, в кейсе, 2000 вт
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