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Кресло руководителя Бюрократ CH-993-Low/Black черный искусственная кожа купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло руководителя Бюрократ CH-993-Low/Black черный искусственная кожа

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Кресло руководителя Бюрократ CH-993-Low/Black черный искусственная кожа - фото 1
Кресло руководителя Бюрократ CH-993-Low/Black черный искусственная кожа - фото 2
Кресло руководителя Бюрократ CH-993-Low/Black черный искусственная кожа - фото 3
Кресло руководителя Бюрократ CH-993-Low/Black черный искусственная кожа - фото 4
Кресло руководителя Бюрократ CH-993-Low/Black черный искусственная кожа - фото 5
Кресло руководителя Бюрократ CH-993-Low/Black черный искусственная кожа - фото 6
Кресло руководителя Бюрократ CH-993-Low/Black черный искусственная кожа - фото 7
Кресло руководителя Бюрократ CH-993-Low/Black черный искусственная кожа - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кресла руководителя
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
экокожа
Тип установки
на колесиках
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-993-Low/Black черный искусственная кожа - фото 1
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-993-Low/Black черный искусственная кожа - фото 2
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-993-Low/Black черный искусственная кожа - фото 3
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-993-Low/Black черный искусственная кожа - фото 4
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-993-Low/Black черный искусственная кожа - фото 5
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-993-Low/Black черный искусственная кожа - фото 6
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-993-Low/Black черный искусственная кожа - фото 7
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-993-Low/Black черный искусственная кожа - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 216691
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Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Кресла руководителя
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
мульти топ-ган
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
экокожа
Тип установки
на колесиках
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х15
Вес, кг.
14.6

Описание товара Кресло руководителя Бюрократ CH-993-Low/Black черный искусственная кожа

Механизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном положении. Регулировка высоты (газлифт). Каркас металлический хромированный. Подлокотники с накладками из искусственной кожи. Колеса для паркета / ламината

Отзывы о товаре Кресло руководителя Бюрократ CH-993-Low/Black черный искусственная кожа




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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Кресла руководителя
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
мульти топ-ган
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
экокожа
Тип установки
на колесиках
Страна производитель
Китай
Описание
Механизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном положении. Регулировка высоты (газлифт). Каркас металлический хромированный. Подлокотники с накладками из искусственной кожи. Колеса для паркета / ламината
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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