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Память DDR4 Kingston 4GB Non-ECC CL19 SR x16 (KVR26N19S6/4) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Память DDR4 Kingston 4GB Non-ECC CL19 SR x16 (KVR26N19S6/4)

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Память DDR4 Kingston 4GB Non-ECC CL19 SR x16 (KVR26N19S6/4) - фото 1
Память DDR4 Kingston 4GB Non-ECC CL19 SR x16 (KVR26N19S6/4) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
4
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
Тайминги
19-19-19
  • Память DDR4 Kingston 4GB Non-ECC CL19 SR x16 (KVR26N19S6/4) - фото 1
  • Память DDR4 Kingston 4GB Non-ECC CL19 SR x16 (KVR26N19S6/4) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 202934
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Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
4
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
4
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
CAS Latency (CL), тактов
19
Тайминги
19-19-19
Напряжение питания
1, 2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
100

Описание товара Память DDR4 Kingston 4GB Non-ECC CL19 SR x16 (KVR26N19S6/4)

Модуль памяти KINGSTON VALUERAM KVR26N19S6/4 DDR4 – отличное решение для домашней вычислительной системы. В комплекте идет одна планка оперативной памяти размером 4096 Мб. Такого объема будет достаточно для инсталляции 64-разрядной операционной системы, а также для комфортной работы различных приложений. KINGSTON VALUERAM KVR26N19S6/4 DDR4 работает на скорости 2666 МГц, что позволяет использовать весь объем памяти максимально эффективно. Задержка памяти в тестовом режиме равна 19-19-19, что является достаточно хорошим показателем. Представленная модель имеет лаконичный внешний вид и не нуждается в радиаторном охлаждении. Работает в двухканальном режиме.

Отзывы о товаре Память DDR4 Kingston 4GB Non-ECC CL19 SR x16 (KVR26N19S6/4)




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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
4
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
4
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
CAS Latency (CL), тактов
19
Тайминги
19-19-19
Напряжение питания
1, 2
Страна производитель
Китай
Описание
Модуль памяти KINGSTON VALUERAM KVR26N19S6/4 DDR4 – отличное решение для домашней вычислительной системы. В комплекте идет одна планка оперативной памяти размером 4096 Мб. Такого объема будет достаточно для инсталляции 64-разрядной операционной системы, а также для комфортной работы различных приложений. KINGSTON VALUERAM KVR26N19S6/4 DDR4 работает на скорости 2666 МГц, что позволяет использовать весь объем памяти максимально эффективно. Задержка памяти в тестовом режиме равна 19-19-19, что является достаточно хорошим показателем. Представленная модель имеет лаконичный внешний вид и не нуждается в радиаторном охлаждении. Работает в двухканальном режиме.
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