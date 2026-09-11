Описание товара Память оперативная DDR3 Digma 4Gb 1600MHz (DGMAD31600004D)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти DDR3 - практичный и бюджетный вариант для обновления или ремонта устаревших настольных компьютеров. Он идеально подходит для базовых офисных задач, работы с документами, нетребовательного сёрфинга в интернете или запуска старых игр. Четырёх гигабайт объёма хватит для комфортной работы в Windows 7 или 10, но для современных многозадачных сценариев или игр такого объёма уже недостаточно, поэтому память стоит рассматривать как временное решение или способ оживить старый ПК.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль относится к поколению DDR3, которое широко использовалось в компьютерах, выпущенных примерно с 2007 по 2015 годы. Данный тип памяти несовместим с более новыми слотами DDR4 или DDR5, и устанавливается исключительно в материнские платы с соответствующими разъёмами. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для стандартных настольных систем, в ноутбуки и компактные ПК (где используется SO-DIMM) он не подойдёт.

Объём, частота и реальная производительность

Объём модуля составляет 4 ГБ. Рабочая частота 1600 МГц является одной из самых распространённых и сбалансированных для платформы DDR3, обеспечивая достаточную пропускную способность для повседневных приложений. В паре с современным SSD такая память способна сделать старую систему заметно отзывчивее. Однако для игр и тяжёлых программ сегодня рекомендуется минимум 8 ГБ (два таких модуля), так как один гигабайт часто расходуется только на саму операционную систему и фоновые процессы.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Данная модель относится к категории стандартной памяти без поддержки продвинутых профилей разгона вроде XMP. Она будет работать на заявленных частоте и таймингах, которые задаются материнской платой автоматически по стандарту JEDEC. Напряжение, как правило, составляет стандартные для DDR3 1.5 В. Это простая и надёжная планка, не предназначенная для ручного разгона, что соответствует её позиционированию как доступного решения для апгрейда.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными платформами Intel (сокеты LGA 1156, 1155, 1150, 2011) и AMD (сокеты AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+), выпущенными в эпоху DDR3. Ключевое правило - ваша материнская плата должна иметь слоты именно для DDR3, визуально отличающиеся выемкой-ключом от других поколений. Перед покупкой обязательно проверьте спецификации вашей материнской платы на предмет поддержки модулей объёмом 4 ГБ и частоты 1600 МГц, хотя большинство плат среднего уровня её корректно распознают.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная планка памяти выполнена в классическом форм-факторе без дополнительных радиаторов. Для работы на штатной частоте 1600 МГц и стандартном напряжении активное охлаждение не требуется, тепло рассеивается самими чипами и потоком воздуха из корпусного вентилятора. Отсутствие массивного радиатора является плюсом с точки зрения совместимости - такая планка гарантированно поместится под любой, даже самый крупный процессорный кулер, что важно для компактных сборок.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает пропускную способность подсистемы памяти, необходимо установить две идентичные планки в правильные слоты на материнской плате (обычно они окрашены в один цвет). Если вы планируете апгрейд старой системы с одним модулем, для двухканального режима рекомендуется купить вторую точно такую же планку. Смешивание разных модулей по бренду, частоте или таймингам может привести к нестабильной работе.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это устаревшее поколение DDR3, которое подходит только для соответствующих материнских плат. Убедитесь, что ваша система поддерживает именно этот тип памяти. Для современной сборки новый ПК с нуля этот модуль не подходит. Четыре гигабайта - минимальный комфортный объём для сегодняшнего дня, поэтому для Windows 10 или 11 с несколькими программами лучше сразу рассматривать комплект из двух модулей суммарным объёмом 8 ГБ. Эта память - оптимальный и недорогой выбор для того, чтобы продлить жизнь старому компьютеру, не вкладывая в него большие средства.