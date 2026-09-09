Картридж Cactus CS-CF283XD для HP LJ Pro M225dn/M201/M202, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
M200 series, M201dw Pro (CF456A), M201n Pro (CF455A), M202dw Pro (C6N21A), M202n Pro (C6N20A), M225 Pro MFP, M225dn Pro MFP (CF484A), M225dw Pro MFP (CF485A), M225rdn Pro MFP (CF486A)
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 181176
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
M200 series, M201dw Pro (CF456A), M201n Pro (CF455A), M202dw Pro (C6N21A), M202n Pro (C6N20A), M225 Pro MFP, M225dn Pro MFP (CF484A), M225dw Pro MFP (CF485A), M225rdn Pro MFP (CF486A)
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
3х2х1
Вес, кг.
1.6
Описание товара Картридж Cactus CS-CF283XD для HP LJ Pro M225dn/M201/M202, черный
Совместимый лазерный картридж Cactus CS-CF283XD предоставит Вам чёткие и насыщенные напечатанные документы. При печати отсутствуют видимые отличия от оригинального картриджа. В картриджах используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Ресурс полностью соответствует оригинальному. Картриджи Cactus – оптимальное решение для Вас и для вашего оборудования.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon
Теги товара: для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 720 руб.180 руб. в СплитКартридж лазерный G&G GG-TK5220BK черный (1200стр.) для Kyocera ...
-
В наличииЦена 740 руб.185 руб. в СплитФотобарабан Cactus 101R00474 CS-DR3260 ч/б:10000стр. для PH 305...
-
В наличииЦена 770 руб.193 руб. в СплитКартридж Cactus CS-CF283AD для HP LJ Pro M125nw/M127fw, черный
-
В наличииЦена 800 руб.200 руб. в СплитКартридж Cactus CS-PH3117 (106R01159) для Xerox Phaser 3117/3122...
-
В наличииЦена 840 руб. 1 290 руб.210 руб. в СплитКартридж лазерный Cactus CS-TN421M пурпурный (1800стр.) для Brot...
-
В наличииЦена 850 руб.213 руб. в СплитКартридж Cactus CS-CF380X для HP LJ Pro M476dn/M476nw/M476dw, че...
-
В наличииЦена 850 руб.213 руб. в СплитТонер Картридж Cactus CS-CF226X-MPS черный (12000стр.) для HP LJ...
-
В наличииЦена 860 руб.215 руб. в СплитКартридж Cactus CS-TK3170 для Kyocera Ecosys P3050dn/P3055dn/P30...
-
В наличииЦена 870 руб. 1 160 руб.218 руб. в СплитКартридж лазерный Cactus CS-C057HBK черный (10000стр.) для Canon...
-
В наличииЦена 920 руб.230 руб. в СплитТонер Картридж Cactus CS-CLT-K407S черный для Samsung CLP320/320...
-
В наличииЦена 1 030 руб.258 руб. в СплитКартридж Cactus CS-D203E для Samsung SL-M3820D/M3820ND/M4020ND/M...
-
В наличииЦена 1 080 руб. 1 800 руб.270 руб. в СплитТонер-картридж ELP для Kyocera FS-2100D/2100DN/M3040DN/M3540DN T...
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
M200 series, M201dw Pro (CF456A), M201n Pro (CF455A), M202dw Pro (C6N21A), M202n Pro (C6N20A), M225 Pro MFP, M225dn Pro MFP (CF484A), M225dw Pro MFP (CF485A), M225rdn Pro MFP (CF486A)
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Совместимый лазерный картридж Cactus CS-CF283XD предоставит Вам чёткие и насыщенные напечатанные документы. При печати отсутствуют видимые отличия от оригинального картриджа. В картриджах используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Ресурс полностью соответствует оригинальному. Картриджи Cactus – оптимальное решение для Вас и для вашего оборудования.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon
Теги товара: для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon
Теги товара: для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Картридж Cactus CS-CF283XD для HP LJ Pro M225dn/M201/M202, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Картридж Cactus CS-CF283XD для HP LJ Pro M225dn/M201/M202, черный