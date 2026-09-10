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Барабан ELP ELP-OPC-B4570HQ для Brother HL-4140CN/4150CDN/4570CDW, DCP-9055CDN/9270, MFC9460/9465CDN купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Барабан ELP ELP-OPC-B4570HQ для Brother HL-4140CN/4150CDN/4570CDW, DCP-9055CDN/9270, MFC9460/9465CDN

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Барабан ELP ELP-OPC-B4570HQ для Brother HL-4140CN/4150CDN/4570CDW, DCP-9055CDN/9270, MFC9460/9465CDN
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Совместимость
для Brother
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
HL-4140CN, 4150CDN, 4570CDW, DCP-9055CDN, 9270, MFC9460, 9465CDN
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
580 руб.  790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 392588
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Характеристики

Бренд
ELP
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Совместимость
для Brother
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
HL-4140CN, 4150CDN, 4570CDW, DCP-9055CDN, 9270, MFC9460, 9465CDN
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х15х10
Вес, г.
100

Описание товара Барабан ELP ELP-OPC-B4570HQ для Brother HL-4140CN/4150CDN/4570CDW, DCP-9055CDN/9270, MFC9460/9465CDN

Компания ELP Imaging является представителем китайской индустрии. Она специализируется на создании и распространении комплектующих частей принтера. Продукцию компании можно разделить на две категории: для ремонта оргтехники и для заправки картриджей. Совмещение приемлемой цены и хорошего качества позволило завоевать этой организации должное внимание и положительную репутацию.

Отзывы о товаре Барабан ELP ELP-OPC-B4570HQ для Brother HL-4140CN/4150CDN/4570CDW, DCP-9055CDN/9270, MFC9460/9465CDN




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ELP
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Совместимость
для Brother
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
HL-4140CN, 4150CDN, 4570CDW, DCP-9055CDN, 9270, MFC9460, 9465CDN
Страна производитель
Китай
Описание
Компания ELP Imaging является представителем китайской индустрии. Она специализируется на создании и распространении комплектующих частей принтера. Продукцию компании можно разделить на две категории: для ремонта оргтехники и для заправки картриджей. Совмещение приемлемой цены и хорошего качества позволило завоевать этой организации должное внимание и положительную репутацию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Барабан ELP ELP-OPC-B4570HQ для Brother HL-4140CN/4150CDN/4570CDW, DCP-9055CDN/9270, MFC9460/9465CDN - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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