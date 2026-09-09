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Картридж Cactus CS-TN2085 черный для Brother HL-2035/2035R купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж Cactus CS-TN2085 черный для Brother HL-2035/2035R

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Картридж Cactus CS-TN2085 черный для Brother HL-2035/2035R
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Brother
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 196877
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Brother
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х16х10
Вес, г.
55

Описание товара Картридж Cactus CS-TN2085 черный для Brother HL-2035/2035R

Картридж Cactus CS-TN2085 черный для Brother HL-2035/2035R

Отзывы о товаре Картридж Cactus CS-TN2085 черный для Brother HL-2035/2035R




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Brother
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж Cactus CS-TN2085 черный для Brother HL-2035/2035R
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж Cactus CS-TN2085 черный для Brother HL-2035/2035R - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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