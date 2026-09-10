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Принт-картридж тип GC 41МL (0.6K) пурпурный Aficio SG 2100N/3110DN/3110DNw/3100SNw/3110SFNw/7100DN купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Принт-картридж тип GC 41МL (0.6K) пурпурный Aficio SG 2100N/3110DN/3110DNw/3100SNw/3110SFNw/7100DN

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Принт-картридж тип GC 41МL (0.6K) пурпурный Aficio SG 2100N/3110DN/3110DNw/3100SNw/3110SFNw/7100DN
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 332669
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Характеристики

Бренд
Ricoh
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Размеры в упаковке, см
15х13х3
Вес, г.
100

Описание товара Принт-картридж тип GC 41МL (0.6K) пурпурный Aficio SG 2100N/3110DN/3110DNw/3100SNw/3110SFNw/7100DN

Путь RICOH — это наша глобальная корпоративная философия, определяющая принципы и отличительные черты компании. В условиях ускоренной глобализации доступный и согласованный набор ценностей компании — это четкое руководство, лежащее в основе принятия решений и рассмотрения сложных вопросов и проблем, с которыми сталкиваются наши клиенты. Стремление к устойчивому развитию, которое является частью наших традиций, затрагивает все сферы деятельности — от производства до дистрибуции, от развития коммерческих зон до утилизации отходов.

Отзывы о товаре Принт-картридж тип GC 41МL (0.6K) пурпурный Aficio SG 2100N/3110DN/3110DNw/3100SNw/3110SFNw/7100DN




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Характеристики
Бренд
Ricoh
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Описание
Путь RICOH — это наша глобальная корпоративная философия, определяющая принципы и отличительные черты компании. В условиях ускоренной глобализации доступный и согласованный набор ценностей компании — это четкое руководство, лежащее в основе принятия решений и рассмотрения сложных вопросов и проблем, с которыми сталкиваются наши клиенты. Стремление к устойчивому развитию, которое является частью наших традиций, затрагивает все сферы деятельности — от производства до дистрибуции, от развития коммерческих зон до утилизации отходов.
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Отзывы


Принт-картридж тип GC 41МL (0.6K) пурпурный Aficio SG 2100N/3110DN/3110DNw/3100SNw/3110SFNw/7100DN - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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