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Автомобильная радиостанция MegaJet MJ-600 Plus p/c AM/FM 240 кан 10W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Автомобильная радиостанция MegaJet MJ-600 Plus p/c AM/FM 240 кан 10W

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Автомобильная радиостанция Megajet 600+ p/c AM/FM 240 кан 10W
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильная радиостанция
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 200 руб. 
Начислим 132 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 167534
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Автомобильная радиостанция MegaJet MJ-600 Plus p/c AM/FM 240 кан 10W
8 200 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Megajet
Тип товара
Автомобильная радиостанция
Размеры в упаковке, см
30х23х6
Вес, г.
900

Описание товара Автомобильная радиостанция MegaJet MJ-600 Plus p/c AM/FM 240 кан 10W

Одна из самых популярных в России Си-Би радиостанций среди автомобилистов - MegaJet MJ-600 Plus обладает выходной мощностью передатчика 10 Вт и автоматическим шумоподавителем (ASQ). Отличается приятным современным дизайном панели управления и голубой подсветкой дисплея и кнопок. Схемотехника Мегаджет 600 Плюс основана на процессоре SAMSUNG 3P8249XZZ-TWR9. Радиостанция изготовлена с использованием современной элементной базы, а выходные каскады передатчика охлаждаются мощными радиаторами.

Отзывы о товаре Автомобильная радиостанция MegaJet MJ-600 Plus p/c AM/FM 240 кан 10W




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Характеристики
Бренд
Megajet
Тип товара
Автомобильная радиостанция
Описание
Одна из самых популярных в России Си-Би радиостанций среди автомобилистов - MegaJet MJ-600 Plus обладает выходной мощностью передатчика 10 Вт и автоматическим шумоподавителем (ASQ). Отличается приятным современным дизайном панели управления и голубой подсветкой дисплея и кнопок. Схемотехника Мегаджет 600 Плюс основана на процессоре SAMSUNG 3P8249XZZ-TWR9. Радиостанция изготовлена с использованием современной элементной базы, а выходные каскады передатчика охлаждаются мощными радиаторами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Автомобильная радиостанция MegaJet MJ-600 Plus p/c AM/FM 240 кан 10W - по цене 8200 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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