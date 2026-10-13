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Автомобильная радиостанция MegaJet MJ-400 Turbo p/c AM/FM 240 кан 7-9W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Автомобильная радиостанция MegaJet MJ-400 Turbo p/c AM/FM 240 кан 7-9W

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Автомобильная радиостанция MegaJet MJ-400 Turbo p/c AM/FM 240 кан 7-9W - фото 1
Автомобильная радиостанция MegaJet MJ-400 Turbo p/c AM/FM 240 кан 7-9W - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильная радиостанция
  • Автомобильная радиостанция MegaJet MJ-400 Turbo p/c AM/FM 240 кан 7-9W - фото 1
  • Автомобильная радиостанция MegaJet MJ-400 Turbo p/c AM/FM 240 кан 7-9W - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 260 руб. 
Начислим 117 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 233945
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Автомобильная радиостанция MegaJet MJ-400 Turbo p/c AM/FM 240 кан 7-9W
7 260 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Megajet
Тип товара
Автомобильная радиостанция
Размеры в упаковке, см
29х23х6
Вес, кг.
1

Описание товара Автомобильная радиостанция MegaJet MJ-400 Turbo p/c AM/FM 240 кан 7-9W

Рация Megajet MJ-400 использует для работы 240 частотных каналов Российской и Европейской сетках частот (240R+240E). Максимальная мощность передатчика составляет 8 Вт. Предусмотрено быстрое переключение с европейской на российскую сетку частот одним нажатием кнопки. Для максимально точной настройки и стабильности работы в MegaJet MJ-400 Turbo предусмотрен современный синтезатор частот с фазовой автоподстройкой. Сама радиостанция обладает энергонезависимой памятью и сохраняет пользовательские настройки при отключении питания. MegaJet MJ-400 Turbo отличает компактный корпус, модель обладает высокой помехозащищённостью и работает с амплитудно и частотно модулированными сигналами (в АМ/FM). Также имеется возможность подключения внешнего громкоговорителя. Станция может использоваться как в стационарном, так и в мобильном варианте, за счёт своей энергонезависимости.

Отзывы о товаре Автомобильная радиостанция MegaJet MJ-400 Turbo p/c AM/FM 240 кан 7-9W




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Характеристики
Бренд
Megajet
Тип товара
Автомобильная радиостанция
Описание
Рация Megajet MJ-400 использует для работы 240 частотных каналов Российской и Европейской сетках частот (240R+240E). Максимальная мощность передатчика составляет 8 Вт. Предусмотрено быстрое переключение с европейской на российскую сетку частот одним нажатием кнопки. Для максимально точной настройки и стабильности работы в MegaJet MJ-400 Turbo предусмотрен современный синтезатор частот с фазовой автоподстройкой. Сама радиостанция обладает энергонезависимой памятью и сохраняет пользовательские настройки при отключении питания. MegaJet MJ-400 Turbo отличает компактный корпус, модель обладает высокой помехозащищённостью и работает с амплитудно и частотно модулированными сигналами (в АМ/FM). Также имеется возможность подключения внешнего громкоговорителя. Станция может использоваться как в стационарном, так и в мобильном варианте, за счёт своей энергонезависимости.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Автомобильная радиостанция MegaJet MJ-400 Turbo p/c AM/FM 240 кан 7-9W - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 7260 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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