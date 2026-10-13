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Автомобильная радиостанция MegaJet MJ-600 Turbo p/c AM/FM 240 кан 10W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Автомобильная радиостанция MegaJet MJ-600 Turbo p/c AM/FM 240 кан 10W

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Автомобильная радиостанция Megajet 600 TURBO p/c AM/FM 240 кан 10W
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильная радиостанция
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 510 руб. 
Начислим 137 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 167533
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Автомобильная радиостанция MegaJet MJ-600 Turbo p/c AM/FM 240 кан 10W
8 510 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Megajet
Тип товара
Автомобильная радиостанция
Размеры в упаковке, см
30х23х5
Вес, г.
900

Описание товара Автомобильная радиостанция MegaJet MJ-600 Turbo p/c AM/FM 240 кан 10W

Си-Би радиостанция MegaJet MJ-600 Turbo отличается компактными размерами, высокой надёжностью и повышенной мощностью передатчика – 15 Вт. Модель работает в 240 частотных каналах европейского диапазона и 240 каналах Российского диапазона (в «нулях» и «пятерках»).

Отзывы о товаре Автомобильная радиостанция MegaJet MJ-600 Turbo p/c AM/FM 240 кан 10W




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Характеристики
Бренд
Megajet
Тип товара
Автомобильная радиостанция
Описание
Си-Би радиостанция MegaJet MJ-600 Turbo отличается компактными размерами, высокой надёжностью и повышенной мощностью передатчика – 15 Вт. Модель работает в 240 частотных каналах европейского диапазона и 240 каналах Российского диапазона (в «нулях» и «пятерках»).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Автомобильная радиостанция MegaJet MJ-600 Turbo p/c AM/FM 240 кан 10W - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 8510 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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