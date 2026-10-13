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Автомобильная радиостанция MegaJet MJ-333 p/c AM/FM 120кан 8W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Автомобильная радиостанция MegaJet MJ-333 p/c AM/FM 120кан 8W

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Автомобильная радиостанция MegaJet MJ-333 p/c AM/FM 120кан 8W
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильная радиостанция
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 940 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 167529
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Автомобильная радиостанция MegaJet MJ-333 p/c AM/FM 120кан 8W
6 940 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Megajet
Тип товара
Автомобильная радиостанция
Габаритные размеры, мм
138х40х125
Каналы
120
Модуляция
AM/FM
Питание
от сети
Сканирование
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х21х5
Вес, г.
650

Описание товара Автомобильная радиостанция MegaJet MJ-333 p/c AM/FM 120кан 8W

Упрощённое управление MegaJet 333 позволяет быстрее переключать каналы и режимы работы рации. Также можно вести радиообмен на одном из 135 каналов в сетках C, D и E. К особенностям относятся динамик повышенной громкости (3 Вт) и синтезатор частот, выполненный на отдельной схеме.

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Характеристики
Бренд
Megajet
Тип товара
Автомобильная радиостанция
Габаритные размеры, мм
138х40х125
Каналы
120
Модуляция
AM/FM
Питание
от сети
Сканирование
да
Страна производитель
Китай
Описание
Упрощённое управление MegaJet 333 позволяет быстрее переключать каналы и режимы работы рации. Также можно вести радиообмен на одном из 135 каналов в сетках C, D и E. К особенностям относятся динамик повышенной громкости (3 Вт) и синтезатор частот, выполненный на отдельной схеме.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Автомобильная радиостанция MegaJet MJ-333 p/c AM/FM 120кан 8W - стоимость товара 6940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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