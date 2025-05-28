Парктроник ParkMaster 8-FJ-27 Black (для переднего и заднего бампера)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Парковочный датчик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%9 180 руб. 15 696 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 149375
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Парковочный датчик
Визуальное оповещение
да
Высота, см
4.3
Диаметр датчика
18.8
Звуковое оповещение
да
Количество датчиков
8
Максимальное детектируемое расстояние
2.5
Минимальное детектируемое расстояние
0.3
Наличие дисплея у блока
да
Наличие камеры заднего вида
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х19х8
Вес, кг.
1.4
Описание товара Парктроник ParkMaster 8-FJ-27 Black (для переднего и заднего бампера)
Блaгoдapя инфopмaтивнocти диcплeя aвтoмoбилиcт cмoжeт yвидeть пpeпятcтвиe вo вpeмя пapкoвки и вoвpeмя избeжaть yдapa. Oб oбнapyжeнии oбъeктa cпepeди или cзaди мaшины ycтpoйcтвo oпoвeщaeт влaдeльцa тpaнcпopтa гpoмким звyкoвым и гoлocoвым cигнaлoм.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Парковочный датчик
Визуальное оповещение
да
Высота, см
4.3
Диаметр датчика
18.8
Звуковое оповещение
да
Количество датчиков
8
Максимальное детектируемое расстояние
2.5
Минимальное детектируемое расстояние
0.3
Наличие дисплея у блока
да
Наличие камеры заднего вида
нет
Страна производитель
Китай
Блaгoдapя инфopмaтивнocти диcплeя aвтoмoбилиcт cмoжeт yвидeть пpeпятcтвиe вo вpeмя пapкoвки и вoвpeмя избeжaть yдapa. Oб oбнapyжeнии oбъeктa cпepeди или cзaди мaшины ycтpoйcтвo oпoвeщaeт влaдeльцa тpaнcпopтa гpoмким звyкoвым и гoлocoвым cигнaлoм.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный парктроник, всё работает идеально! голосовое оповещение, - это что-то!!! Класс!!! В машине "поселилась" ещё одна женщина!
Достоинства:
Комментарий:
как установим, проверим что он вообще работает, так дополню отзыв
Достоинства:
Комментарий:
Все установили. Очень удобно. Все работает нормально. Единственный минус не хватило длинны одного провода. Но нарастили.
Парктроник ParkMaster 8-FJ-27 Black (для переднего и заднего бампера) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Парктроник ParkMaster 8-FJ-27 Black (для переднего и заднего бампера)
Достоинства:
Комментарий:
Отличный парктроник, всё работает идеально! голосовое оповещение, - это что-то!!! Класс!!! В машине "поселилась" ещё одна женщина!
Достоинства:
Комментарий:
как установим, проверим что он вообще работает, так дополню отзыв
Достоинства:
Комментарий:
Все установили. Очень удобно. Все работает нормально. Единственный минус не хватило длинны одного провода. Но нарастили.