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Парктроник Sho-Me Y-2620 Black (4 датчика задняя индикация, 22мм) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Парктроник Sho-Me Y-2620 Black (4 датчика задняя индикация, 22мм)

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Парктроник Sho-Me Y-2620 Black (4 датчика задняя индикация, 22мм) - фото 1
Парктроник Sho-Me Y-2620 Black (4 датчика задняя индикация, 22мм) - фото 2
Парктроник Sho-Me Y-2620 Black (4 датчика задняя индикация, 22мм) - фото 3
Парктроник Sho-Me Y-2620 Black (4 датчика задняя индикация, 22мм) - фото 4
Парктроник Sho-Me Y-2620 Black (4 датчика задняя индикация, 22мм) - фото 5
Парктроник Sho-Me Y-2620 Black (4 датчика задняя индикация, 22мм) - фото 6
Парктроник Sho-Me Y-2620 Black (4 датчика задняя индикация, 22мм) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Парковочный датчик
  • Парктроник Sho-Me Y-2620 Black (4 датчика задняя индикация, 22мм) - фото 1
  • Парктроник Sho-Me Y-2620 Black (4 датчика задняя индикация, 22мм) - фото 2
  • Парктроник Sho-Me Y-2620 Black (4 датчика задняя индикация, 22мм) - фото 3
  • Парктроник Sho-Me Y-2620 Black (4 датчика задняя индикация, 22мм) - фото 4
  • Парктроник Sho-Me Y-2620 Black (4 датчика задняя индикация, 22мм) - фото 5
  • Парктроник Sho-Me Y-2620 Black (4 датчика задняя индикация, 22мм) - фото 6
  • Парктроник Sho-Me Y-2620 Black (4 датчика задняя индикация, 22мм) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 141370
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Характеристики

Бренд
SHO-ME
Тип товара
Парковочный датчик
Визуальное оповещение
да
Диаметр датчика
22
Звуковое оповещение
да
Количество датчиков
4
Наличие дисплея у блока
да
Наличие камеры заднего вида
нет
Тип крепления
скотч
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х8
Вес, г.
820

Описание товара Парктроник Sho-Me Y-2620 Black (4 датчика задняя индикация, 22мм)

Парковочная система на 4 датчика, дисплей устанавливается в задней части автомобиля. Визуальное и звуковое оповещение о препятствиях.

Отзывы о товаре Парктроник Sho-Me Y-2620 Black (4 датчика задняя индикация, 22мм)




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Характеристики
Бренд
SHO-ME
Тип товара
Парковочный датчик
Визуальное оповещение
да
Диаметр датчика
22
Звуковое оповещение
да
Количество датчиков
4
Наличие дисплея у блока
да
Наличие камеры заднего вида
нет
Тип крепления
скотч
Страна производитель
Китай
Описание
Парковочная система на 4 датчика, дисплей устанавливается в задней части автомобиля. Визуальное и звуковое оповещение о препятствиях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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