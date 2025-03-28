Парктроник ParkMaster 4-FJ-40 White
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Парковочный датчик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%2 420 руб. 4 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 155125
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Парковочный датчик
Визуальное оповещение
да
Высота, см
8
Диаметр датчика
18.8
Звуковое оповещение
да
Количество датчиков
4
Максимальное детектируемое расстояние
2.5
Минимальное детектируемое расстояние
0.3
Наличие дисплея у блока
да
Наличие камеры заднего вида
нет
Тип крепления
резиновый демпфер
Ширина, см
16
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х20х6
Вес, г.
200
Описание товара Парктроник ParkMaster 4-FJ-40 White
ParkMaster 4-FJ-40 – это эксклюзивный четырехдатчиковый парктроник, который просто создан для вашего автомобиля! Отличительная черта парктроника заключается в том, что индикатор может быть расположен абсолютно в любом удобном для водителя месте. Диаметр датчика 18,8 мм. Цвета датчиков белый.
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Бренд
Тип товара
Парковочный датчик
Визуальное оповещение
да
Высота, см
8
Диаметр датчика
18.8
Звуковое оповещение
да
Количество датчиков
4
Максимальное детектируемое расстояние
2.5
Минимальное детектируемое расстояние
0.3
Наличие дисплея у блока
да
Наличие камеры заднего вида
нет
Тип крепления
резиновый демпфер
Развернуть
Ширина, см
16
Страна производитель
Китай
ParkMaster 4-FJ-40 – это эксклюзивный четырехдатчиковый парктроник, который просто создан для вашего автомобиля! Отличительная черта парктроника заключается в том, что индикатор может быть расположен абсолютно в любом удобном для водителя месте. Диаметр датчика 18,8 мм. Цвета датчиков белый.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая вещь, когда нет встроенных парктронников, легко получилось вырезать отверстия и установить все самим
Достоинства:
Комментарий:
Покупали мужу. Вроде бы доволен
Достоинства:
Комментарий:
Работает норм, пока без сбоев
Достоинства:
Комментарий:
Все датчики работают, а большего и не нужно
Достоинства:
Комментарий:
Парктроник хорошего качества.Комплектность в наличии.Брал на Рено Дастер.Прибыл вовремя, магазину респект.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная вещь. На фото и видео отобразил размер дисплея. Он очень компактный, все классно. Так же на видео видно что угол обзора парктроника превышает ожидания. В этом плане все круто. Единственное отклик, к нему надо привыкать, после первого сигнала нужно двигаться как можно медленнее и в этом случае все отлично, в любом случае если не видно бампер автомобиля выручает очень сильно. Я доволен покупкой. Следующую модель взял бы этого же производителя но с лучшим откликом. На китайце был парктроник, работал быстрее. Сейчас АвтоВАЗ без парктроника, этот устраивает, но хотелось бы быстрее. Почему производителя бы оставил, это то что у парк мастера есть сменные датчики. Это заслуживает моего уважения.
Достоинства:
Комментарий:
Фирменная коробка Фреза в комплекте Установил за полчаса, длины хватило до зеркала заднего вида на гранте
Парктроник ParkMaster 4-FJ-40 White - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Парктроник ParkMaster 4-FJ-40 White
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая вещь, когда нет встроенных парктронников, легко получилось вырезать отверстия и установить все самим
Достоинства:
Комментарий:
Покупали мужу. Вроде бы доволен
Достоинства:
Комментарий:
Работает норм, пока без сбоев
Достоинства:
Комментарий:
Все датчики работают, а большего и не нужно
Достоинства:
Комментарий:
Парктроник хорошего качества.Комплектность в наличии.Брал на Рено Дастер.Прибыл вовремя, магазину респект.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная вещь. На фото и видео отобразил размер дисплея. Он очень компактный, все классно. Так же на видео видно что угол обзора парктроника превышает ожидания. В этом плане все круто. Единственное отклик, к нему надо привыкать, после первого сигнала нужно двигаться как можно медленнее и в этом случае все отлично, в любом случае если не видно бампер автомобиля выручает очень сильно. Я доволен покупкой. Следующую модель взял бы этого же производителя но с лучшим откликом. На китайце был парктроник, работал быстрее. Сейчас АвтоВАЗ без парктроника, этот устраивает, но хотелось бы быстрее. Почему производителя бы оставил, это то что у парк мастера есть сменные датчики. Это заслуживает моего уважения.
Достоинства:
Комментарий:
Фирменная коробка Фреза в комплекте Установил за полчаса, длины хватило до зеркала заднего вида на гранте