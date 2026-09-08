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Парктроник ParkMaster 4-FJ-40 Black (для заднего бампера) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Парктроник ParkMaster 4-FJ-40 Black (для заднего бампера)

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Парктроник ParkMaster 4-FJ-40 Black (для заднего бампера)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Парковочный датчик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-6%
2 420 руб.  2 568 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 149930
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Характеристики

Бренд
ParkMaster
Тип товара
Парковочный датчик
Визуальное оповещение
да
Диаметр датчика
18.8
Звуковое оповещение
да
Количество датчиков
4
Максимальное детектируемое расстояние
2.5
Минимальное детектируемое расстояние
0.3
Наличие дисплея у блока
да
Наличие камеры заднего вида
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х20х6
Вес, г.
600

Описание товара Парктроник ParkMaster 4-FJ-40 Black (для заднего бампера)

Индикатор обладает эффектом памяти, актульным для машин со штатным оборудованием, функцией самодиагностики, функция предотвращения ложных срабатываний. Крепится на приборную панель автомобиля.

Отзывы о товаре Парктроник ParkMaster 4-FJ-40 Black (для заднего бампера)




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Характеристики
Бренд
ParkMaster
Тип товара
Парковочный датчик
Визуальное оповещение
да
Диаметр датчика
18.8
Звуковое оповещение
да
Количество датчиков
4
Максимальное детектируемое расстояние
2.5
Минимальное детектируемое расстояние
0.3
Наличие дисплея у блока
да
Наличие камеры заднего вида
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Индикатор обладает эффектом памяти, актульным для машин со штатным оборудованием, функцией самодиагностики, функция предотвращения ложных срабатываний. Крепится на приборную панель автомобиля.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Парктроник ParkMaster 4-FJ-40 Black (для заднего бампера) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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