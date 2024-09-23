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Характеристики
Тип товара
Привод оптический
Тип привода
DVD RW DL
Тип размещения
внешний
Интерфейс
USB
Цвет корпуса
серебристый
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 147193
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Описание товара Привод DVD-RW Asus SDRW-08U5S-U/SIL/G/AS серебристый USB
Компактный и легкий внешний оптический привод Asus весит всего 255 г и имеет высоту всего 1,29 см — его легко брать с собой и хранить даже в небольшой сумке. Благодаря серебристому корпусу устройство выглядит современно и стильно. Привод поддерживает тип DVD RW DL, что позволяет записывать и читать самые распространённые форматы дисков. Впечатляющая скорость записи CD-R и CD-RW — до 24x, а для DVD+R, DVD+RW и DVD-R — 8x, обеспечат быстрое сохранение информации. Для работы с DVD-RAM предусмотрена скорость записи 5x. Чтение DVD тоже происходит на скорости до 8x. Размер буфера 1 Мб способствует стабильной и плавной работе без сбоев, а быстрое время доступа — всего 200 мс для всех поддерживаемых дисков — ускоряет работу с информацией. Такой привод отлично подойдёт как в офис, так и для домашнего использования.
Компактный и легкий внешний оптический привод Asus весит всего 255 г и имеет высоту всего 1,29 см — его легко брать с собой и хранить даже в небольшой сумке. Благодаря серебристому корпусу устройство выглядит современно и стильно. Привод поддерживает тип DVD RW DL, что позволяет записывать и читать самые распространённые форматы дисков. Впечатляющая скорость записи CD-R и CD-RW — до 24x, а для DVD+R, DVD+RW и DVD-R — 8x, обеспечат быстрое сохранение информации. Для работы с DVD-RAM предусмотрена скорость записи 5x. Чтение DVD тоже происходит на скорости до 8x. Размер буфера 1 Мб способствует стабильной и плавной работе без сбоев, а быстрое время доступа — всего 200 мс для всех поддерживаемых дисков — ускоряет работу с информацией. Такой привод отлично подойдёт как в офис, так и для домашнего использования.
Комментарий:
Классный привод, с подножкой, что очень редкость сегодня, да и модель эта уже не выпускается! Отлично читает, отлично пишет, нареканий нет!
Привод DVD-RW Asus SDRW-08U5S-U/SIL/G/AS серебристый USB - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Привод DVD-RW Asus SDRW-08U5S-U/SIL/G/AS серебристый USB
Достоинства:
Комментарий:
Классный привод, с подножкой, что очень редкость сегодня, да и модель эта уже не выпускается! Отлично читает, отлично пишет, нареканий нет!