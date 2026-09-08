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Теплый пол Electrolux Multi size Mat EMSM 2-150-2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Теплый пол Electrolux Multi size Mat EMSM 2-150-2

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Теплый пол Electrolux Multi size Mat EMSM 2-150-2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Теплый пол
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
7 800 руб.  10 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 120626
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Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Теплый пол
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х15х15
Вес, кг.
5

Описание товара Теплый пол Electrolux Multi size Mat EMSM 2-150-2

Готовый нагревательный мат. Укладывается под любые напольные покрытия, включая деревянные.

Отзывы о товаре Теплый пол Electrolux Multi size Mat EMSM 2-150-2




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Теплый пол
Страна производитель
Китай
Описание
Готовый нагревательный мат. Укладывается под любые напольные покрытия, включая деревянные.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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