Мат Electrolux EDAM 2-160-4 (комплект тёплого пола)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Теплый пол
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%8 010 руб. 10 570 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 638386
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Теплый пол
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х15
Вес, кг.
1
Описание товара Мат Electrolux EDAM 2-160-4 (комплект тёплого пола)
Теплый пол Electrolux серии EDAM - новый нагревательный мат для укладки под ламинат, путем сухого монтажа. Благодаря тонкому греющему кабелю, уложенному в алюминиевую основу, не требует заливки цементной стяжки и использования плиточного клея. Алюминиевая фольга равномерно распределяет тепло вдоль всей поверхности, отсутствует эффект тепловой зебры. Для монтажа требуется подложка ППЭ (в комплект не входит)
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Теплый пол Electrolux серии EDAM - новый нагревательный мат для укладки под ламинат, путем сухого монтажа. Благодаря тонкому греющему кабелю, уложенному в алюминиевую основу, не требует заливки цементной стяжки и использования плиточного клея. Алюминиевая фольга равномерно распределяет тепло вдоль всей поверхности, отсутствует эффект тепловой зебры. Для монтажа требуется подложка ППЭ (в комплект не входит)
Мат Electrolux EDAM 2-160-4 (комплект тёплого пола) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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