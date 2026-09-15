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Мат Electrolux EDAM 2-160-8 (комплект тёплого пола) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мат Electrolux EDAM 2-160-8 (комплект тёплого пола)

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Мат Electrolux EDAM 2-160-8 (комплект тёплого пола) - фото 1
Мат Electrolux EDAM 2-160-8 (комплект тёплого пола) - фото 2
Мат Electrolux EDAM 2-160-8 (комплект тёплого пола) - фото 3
Мат Electrolux EDAM 2-160-8 (комплект тёплого пола) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Теплый пол
  • Мат Electrolux EDAM 2-160-8 (комплект тёплого пола) - фото 1
  • Мат Electrolux EDAM 2-160-8 (комплект тёплого пола) - фото 2
  • Мат Electrolux EDAM 2-160-8 (комплект тёплого пола) - фото 3
  • Мат Electrolux EDAM 2-160-8 (комплект тёплого пола) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
10 660 руб.  18 380 руб. 
Начислим 171 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 638390
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Мат Electrolux EDAM 2-160-8 (комплект тёплого пола)
10 660 руб. -42%
18 380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Теплый пол
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х15
Вес, кг.
5

Описание товара Мат Electrolux EDAM 2-160-8 (комплект тёплого пола)

Теплый пол Electrolux серии EDAM - новый нагревательный мат для укладки под ламинат, путем сухого монтажа. Благодаря тонкому греющему кабелю, уложенному в алюминиевую основу, не требует заливки цементной стяжки и использования плиточного клея. Алюминиевая фольга равномерно распределяет тепло вдоль всей поверхности, отсутствует эффект тепловой зебры. Для монтажа требуется подложка ППЭ (в комплект не входит)

Отзывы о товаре Мат Electrolux EDAM 2-160-8 (комплект тёплого пола)




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Теплый пол
Страна производитель
Китай
Описание
Теплый пол Electrolux серии EDAM - новый нагревательный мат для укладки под ламинат, путем сухого монтажа. Благодаря тонкому греющему кабелю, уложенному в алюминиевую основу, не требует заливки цементной стяжки и использования плиточного клея. Алюминиевая фольга равномерно распределяет тепло вдоль всей поверхности, отсутствует эффект тепловой зебры. Для монтажа требуется подложка ППЭ (в комплект не входит)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мат Electrolux EDAM 2-160-8 (комплект тёплого пола) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 10660 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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