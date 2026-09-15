Top.Mail.Ru
Мат Electrolux EPM 2-150-8 (комплект теплого пола) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мат Electrolux EPM 2-150-8 (комплект теплого пола)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мат Electrolux EPM 2-150-8 (комплект теплого пола) - фото 1
Мат Electrolux EPM 2-150-8 (комплект теплого пола) - фото 2
Мат Electrolux EPM 2-150-8 (комплект теплого пола) - фото 3
Мат Electrolux EPM 2-150-8 (комплект теплого пола) - фото 4
Мат Electrolux EPM 2-150-8 (комплект теплого пола) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Теплый пол
  • Мат Electrolux EPM 2-150-8 (комплект теплого пола) - фото 1
  • Мат Electrolux EPM 2-150-8 (комплект теплого пола) - фото 2
  • Мат Electrolux EPM 2-150-8 (комплект теплого пола) - фото 3
  • Мат Electrolux EPM 2-150-8 (комплект теплого пола) - фото 4
  • Мат Electrolux EPM 2-150-8 (комплект теплого пола) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
14 730 руб.  20 600 руб. 
Начислим 236 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 643442
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мат Electrolux EPM 2-150-8 (комплект теплого пола)
14 730 руб. -28%
20 600 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Теплый пол
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х17
Вес, кг.
3

Описание товара Мат Electrolux EPM 2-150-8 (комплект теплого пола)

Серия Pro Mat произведена на основе тончайшего двужильного кабеля, вплетенного в особо прочную текстильную сетку. Это наделяет его повышенной устойчивостью к внешним воздействиям, предупреждает смятие матов во время хранения и перевозки – они хорошо ложатся и образуют идеально ровную поверхность. Преимущества: Поставляется в упаковках для площадей различного размера – от 0,5 м2 укладки до 12м2. Трехслойная изоляция жил нагревателя. Высокий класс пылевлагозащищенности IPX7. Обе жилы являются греющими. Рассчитаны на одностороннее подключение с напряжением в 220 В и 50 Гц. Соединительный кабель по длине составляет 2 метра. Удельная мощность серии 150 Вт на квадратный метр площади. Сохранение свойств при температуре не ниже 500°. Толщина изделия 3,5 мм. Шаг укладки рассчитывается, исходя из 7,4 см. Пробивное напряжение 4000 В. Комплект поставки: Инструкция с гарантийным талоном, Теплый пол Electrolux Pro Mat 2-150 , Гофрированная труба 2 м для установки датчика температуры пола, Заглушка пластиковая, Обжимные гильзы для подключения к терморегулятору.

Отзывы о товаре Мат Electrolux EPM 2-150-8 (комплект теплого пола)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Теплый пол
Страна производитель
Китай
Описание
Серия Pro Mat произведена на основе тончайшего двужильного кабеля, вплетенного в особо прочную текстильную сетку. Это наделяет его повышенной устойчивостью к внешним воздействиям, предупреждает смятие матов во время хранения и перевозки – они хорошо ложатся и образуют идеально ровную поверхность. Преимущества: Поставляется в упаковках для площадей различного размера – от 0,5 м2 укладки до 12м2. Трехслойная изоляция жил нагревателя. Высокий класс пылевлагозащищенности IPX7. Обе жилы являются греющими. Рассчитаны на одностороннее подключение с напряжением в 220 В и 50 Гц. Соединительный кабель по длине составляет 2 метра. Удельная мощность серии 150 Вт на квадратный метр площади. Сохранение свойств при температуре не ниже 500°. Толщина изделия 3,5 мм. Шаг укладки рассчитывается, исходя из 7,4 см. Пробивное напряжение 4000 В. Комплект поставки: Инструкция с гарантийным талоном, Теплый пол Electrolux Pro Mat 2-150 , Гофрированная труба 2 м для установки датчика температуры пола, Заглушка пластиковая, Обжимные гильзы для подключения к терморегулятору.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мат Electrolux EPM 2-150-8 (комплект теплого пола) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 14730 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...