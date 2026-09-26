Top.Mail.Ru
Мат Electrolux EEM 2-150-10 (комплект теплого пола) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мат Electrolux EEM 2-150-10 (комплект теплого пола)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мат Electrolux EEM 2-150-10 (комплект теплого пола) - фото 1
Мат Electrolux EEM 2-150-10 (комплект теплого пола) - фото 2
Мат Electrolux EEM 2-150-10 (комплект теплого пола) - фото 3
Мат Electrolux EEM 2-150-10 (комплект теплого пола) - фото 4
Мат Electrolux EEM 2-150-10 (комплект теплого пола) - фото 5
Мат Electrolux EEM 2-150-10 (комплект теплого пола) - фото 6
Мат Electrolux EEM 2-150-10 (комплект теплого пола) - фото 7
Мат Electrolux EEM 2-150-10 (комплект теплого пола) - фото 8
Мат Electrolux EEM 2-150-10 (комплект теплого пола) - фото 9
Мат Electrolux EEM 2-150-10 (комплект теплого пола) - фото 10
Мат Electrolux EEM 2-150-10 (комплект теплого пола) - фото 11
Мат Electrolux EEM 2-150-10 (комплект теплого пола) - фото 12
Мат Electrolux EEM 2-150-10 (комплект теплого пола) - фото 13
Мат Electrolux EEM 2-150-10 (комплект теплого пола) - фото 14
Мат Electrolux EEM 2-150-10 (комплект теплого пола) - фото 15
Мат Electrolux EEM 2-150-10 (комплект теплого пола) - фото 16
Мат Electrolux EEM 2-150-10 (комплект теплого пола) - фото 17
Мат Electrolux EEM 2-150-10 (комплект теплого пола) - фото 18
Мат Electrolux EEM 2-150-10 (комплект теплого пола) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Теплый пол
  • Мат Electrolux EEM 2-150-10 (комплект теплого пола) - фото 1
  • Мат Electrolux EEM 2-150-10 (комплект теплого пола) - фото 2
  • Мат Electrolux EEM 2-150-10 (комплект теплого пола) - фото 3
  • Мат Electrolux EEM 2-150-10 (комплект теплого пола) - фото 4
  • Мат Electrolux EEM 2-150-10 (комплект теплого пола) - фото 5
  • Мат Electrolux EEM 2-150-10 (комплект теплого пола) - фото 6
  • Мат Electrolux EEM 2-150-10 (комплект теплого пола) - фото 7
  • Мат Electrolux EEM 2-150-10 (комплект теплого пола) - фото 8
  • Мат Electrolux EEM 2-150-10 (комплект теплого пола) - фото 9
  • Мат Electrolux EEM 2-150-10 (комплект теплого пола) - фото 10
  • Мат Electrolux EEM 2-150-10 (комплект теплого пола) - фото 11
  • Мат Electrolux EEM 2-150-10 (комплект теплого пола) - фото 12
  • Мат Electrolux EEM 2-150-10 (комплект теплого пола) - фото 13
  • Мат Electrolux EEM 2-150-10 (комплект теплого пола) - фото 14
  • Мат Electrolux EEM 2-150-10 (комплект теплого пола) - фото 15
  • Мат Electrolux EEM 2-150-10 (комплект теплого пола) - фото 16
  • Мат Electrolux EEM 2-150-10 (комплект теплого пола) - фото 17
  • Мат Electrolux EEM 2-150-10 (комплект теплого пола) - фото 18
  • Мат Electrolux EEM 2-150-10 (комплект теплого пола) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-66%
8 940 руб.  26 240 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 638407
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мат Electrolux EEM 2-150-10 (комплект теплого пола)
8 940 руб. -66%
26 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Теплый пол
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х17
Вес, кг.
3

Описание товара Мат Electrolux EEM 2-150-10 (комплект теплого пола)

В этой серии нагревательных матов тонкий двухжильный нагревательный кабель надежно зафиксирован в современной текстильной основе, которая отлично впитывает раствор плиточного клея, образуя единую монолитную структуру без пузырьков воздуха. Муфта, соединяющая нагревательную часть мата и монтажный провод, имеет практически такой же диаметр, как нагревательный кабель: идеальный вариант для укладки с минимальным поднятием уровня пола. Для максимальной безопасности и длительной эксплуатации предусмотрена высококачественная двойная изоляция греющих жил, выдерживающая до 4000 В пробивного напряжения. Оптимальная мощность нагревательных матов Electrolux Eco Mat способствует созданию максимально комфортного микроклимата в сухом или влажном помещении — там, где это необходимо.

Отзывы о товаре Мат Electrolux EEM 2-150-10 (комплект теплого пола)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Теплый пол
Страна производитель
Китай
Описание
В этой серии нагревательных матов тонкий двухжильный нагревательный кабель надежно зафиксирован в современной текстильной основе, которая отлично впитывает раствор плиточного клея, образуя единую монолитную структуру без пузырьков воздуха. Муфта, соединяющая нагревательную часть мата и монтажный провод, имеет практически такой же диаметр, как нагревательный кабель: идеальный вариант для укладки с минимальным поднятием уровня пола. Для максимальной безопасности и длительной эксплуатации предусмотрена высококачественная двойная изоляция греющих жил, выдерживающая до 4000 В пробивного напряжения. Оптимальная мощность нагревательных матов Electrolux Eco Mat способствует созданию максимально комфортного микроклимата в сухом или влажном помещении — там, где это необходимо.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мат Electrolux EEM 2-150-10 (комплект теплого пола) – стоимость товара 8940 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...