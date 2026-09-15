Мат Electrolux EEFM 2-180-6 (комплект теплого пола c терморегулятором)
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Характеристики
Описание товара Мат Electrolux EEFM 2-180-6 (комплект теплого пола c терморегулятором)
Серия EASY FIX MAT — классические и технологичные маты мощностью 180 Вт/м? на текстильной самоклеящейся основе. Тонкий двухжильный кабель надежно вплетен в основу мата, что исключает его отрыв и смещение. По всей площади основа пропитана специальным клеящим составом, благодаря чему мат идеально распределяется и фиксируется на поверхности, без образования бугров. Тефлоновая изоляция нагревательных жил и сверхпрочная кевларовая нить обеспечивает защиту от механических повреждений и долгий срок службы. Нагревательные маты Electrolux EASY FIX MAT рекомендуется укладывать в тонкий слой плиточного клея, без бетонной стяжки — всё максимально просто, тем более, что тонкая соединительная муфта имеет тот же диаметр, что и кабель и не требует создания углубления в полу. Эти нагревательные маты — идеальный вариант для укладки с минимальным поднятием уровня пола. Они полностью безопасны, благодаря трёхслойной изоляции греющих жил, витая конструкция которых позволяет при растяжениях или изгибах легко адаптироваться к изменению геометрии, без дополнительной нагрузки. В серии EASY FIX MAT мощностью 180 Вт/м? терморегулятор входит в комплект поставки.
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