Пол теплый Electrolux EEM 2-150-2
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Характеристики
Тип товара
Теплый пол
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-68%2 910 руб. 9 190 руб.
В наличии
Код товара: 269663
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 910 руб. -68%
9 190 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Теплый пол
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х53х26
Вес, кг.
4.05
Описание товара Пол теплый Electrolux EEM 2-150-2
В этой серии нагревательных матов тонкий двухжильный нагревательный кабель надежно зафиксирован в современной текстильной основе, которая отлично впитывает раствор плиточного клея, образуя единую монолитную структуру без пузырьков воздуха. Муфта, соединяющая нагревательную часть мата и монтажный провод, имеет практически такой же диаметр, как нагревательный кабель: идеальный вариант для укладки с минимальным поднятием уровня пола. Для максимальной безопасности и длительной эксплуатации предусмотрена высококачественная двойная изоляция греющих жил, выдерживающая до 4000 В пробивного напряжения.
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Пол теплый Electrolux EEM 2-150-2 - этот товар вы можете купить по цене 2910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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