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Мат Electrolux EDAM 2-160-5 (комплект тёплого пола) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мат Electrolux EDAM 2-160-5 (комплект тёплого пола)

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Мат Electrolux EDAM 2-160-5 (комплект тёплого пола) - фото 1
Мат Electrolux EDAM 2-160-5 (комплект тёплого пола) - фото 2
Мат Electrolux EDAM 2-160-5 (комплект тёплого пола) - фото 3
Мат Electrolux EDAM 2-160-5 (комплект тёплого пола) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Теплый пол
  • Мат Electrolux EDAM 2-160-5 (комплект тёплого пола) - фото 1
  • Мат Electrolux EDAM 2-160-5 (комплект тёплого пола) - фото 2
  • Мат Electrolux EDAM 2-160-5 (комплект тёплого пола) - фото 3
  • Мат Electrolux EDAM 2-160-5 (комплект тёплого пола) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
7 690 руб.  13 180 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 638387
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мат Electrolux EDAM 2-160-5 (комплект тёплого пола)
7 690 руб. -42%
13 180 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Теплый пол
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х15
Вес, кг.
1

Описание товара Мат Electrolux EDAM 2-160-5 (комплект тёплого пола)

Теплый пол Electrolux серии EDAM - новый нагревательный мат для укладки под ламинат, путем сухого монтажа. Благодаря тонкому греющему кабелю, уложенному в алюминиевую основу, не требует заливки цементной стяжки и использования плиточного клея. Алюминиевая фольга равномерно распределяет тепло вдоль всей поверхности, отсутствует эффект тепловой зебры. Для монтажа требуется подложка ППЭ (в комплект не входит)

Отзывы о товаре Мат Electrolux EDAM 2-160-5 (комплект тёплого пола)




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Теплый пол
Страна производитель
Китай
Описание
Теплый пол Electrolux серии EDAM - новый нагревательный мат для укладки под ламинат, путем сухого монтажа. Благодаря тонкому греющему кабелю, уложенному в алюминиевую основу, не требует заливки цементной стяжки и использования плиточного клея. Алюминиевая фольга равномерно распределяет тепло вдоль всей поверхности, отсутствует эффект тепловой зебры. Для монтажа требуется подложка ППЭ (в комплект не входит)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Мат Electrolux EDAM 2-160-5 (комплект тёплого пола) - по цене 7690 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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