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Микросистема LG OM7550K черный

Артикул: 116163
  • Микросистема LG OM7550K черный/черный 1000Вт/FM/USB/BT (в комплекте: диск 2000 песен) - фото 1
  • Микросистема LG OM7550K черный/черный 1000Вт/FM/USB/BT (в комплекте: диск 2000 песен) - фото 2
  • Микросистема LG OM7550K черный/черный 1000Вт/FM/USB/BT (в комплекте: диск 2000 песен) - фото 3
Микросистема LG OM7550K черный/черный 1000Вт/FM/USB/BT (в комплекте: диск 2000 песен) - фото 1
Микросистема LG OM7550K черный/черный 1000Вт/FM/USB/BT (в комплекте: диск 2000 песен) - фото 2
Микросистема LG OM7550K черный/черный 1000Вт/FM/USB/BT (в комплекте: диск 2000 песен) - фото 3
21 830 руб. 
Купить
+ 121 КэтКоинов
Артикул: 116163
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендLG
Тип товараМикросистема
Входымикрофон, аудио стерео x2
ВыходыHDMI, аудио стерео, USB Type A, Bluetooth
Типмидисистема
LG OM7550K - это компактная Midi-система. АС считывает аудиофайлы с DVD, CD и USB-носителей. Носителями видеофайлов выступают DVD-диски и USB-модули (флешки). Работает в караоке-режиме.


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Самовывоз невозможен
Микросистема LG OM7550K черный - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 21830 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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