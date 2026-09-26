Акустическая система Sven АС SPS-517 Black
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Акустическая система Sven АС SPS-517 Black
Колонки SVEN SPS-517 обладают стильным корпусом и оптимальными размерами, подходящими для того, чтобы удобно разместить их на столе. По своим параметрам колонки идеально подходят для подключения к компьютеру. Для этого в их конструкции предусмотрен интерфейс USB. Динамики колонок имеют достаточный размер в диаметре (60 мм), чтобы обеспечить хорошее звучание. Корпус колонок изготовлен из МДФ, что косвенно влияет на чистоту звука: при высокой громкости вы не услышите неприятного дребезжания или другого постороннего шума. Колонки SVEN SPS-517 передают звук довольно высокого качества благодаря общей выходной мощности в 6 Вт (по 3 Вт на каждую колонку). Также на качество звучания влияет диапазон воспроизводимых частот – от 100 до 20000 Гц. Колонки неплохо передают звучание различных музыкальных жанров, а также звук в фильмах или видеороликах. Регулировка громкости может осуществляться с помощью поворотного механизма, размещенного на боковине одной из колонок.
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