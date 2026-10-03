Описание товара Микросистема Hyundai H-MS1403 черный 60Вт FM BT

Hyundai H-MS1403 – это качественная современная микросистема, которая выдаёт чистый и сбалансированный звук. Суммарная мощность двух стереоколонок данной модели составляет 60 Вт, а пиковая выходная – 120 Вт. Динамиков в комплекте два, так что они полностью погружают в звучание музыкального центра. Колонки обеспечивают все необходимые частоты и звучат гармонично. Они подходят для прослушивания любых жанров музыки. Для соединения с источниками воспроизведения прибор оснащён беспроводным протоколом Bluetooth версии 5.0. Он позволяет быстро и без потерь качества передавать данные на Hyundai H-MS1403 и синхронизироваться со сторонней техникой. Также к устройству можно подключить флеш-накопитель памяти, для него имеется соответствующий разъём. Кроме того, с системой можно соединиться и посредством простого AUX-кабеля, такой вход тоже имеется на её корпусе. Hyundai H-MS1403 поддерживает воспроизведение аудио различных форматов и с карт памяти типа SD. Для этого у него есть встроенный картридер. Если поблизости нет подходящего источника, в Hyundai H-MS1403 предусмотрен FM-тюнер. В наборе с Hyundai H-MS1403 поставляется пульт дистанционного управления. Он позволяет переключать режимы работы прибора, источники и менять множество других опций, не подходя к центру. Основные органы управления вынесены и на переднюю панель данной модели: там есть громкость, кнопка включения/выключения и смены источника сигнала, плей/сканирование, а также клавиши для переключения треков. Над ними расположен яркий светодиодный дисплей, который помогает взаимодействовать с устройством. Лаконичный чёрный дизайн корпуса, небольшой вес и его скромные габариты позволят Hyundai H-MS1403 выгодно вписаться в любое помещение. Даже туда, где пространство ограничено.