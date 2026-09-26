Акустическая система Sven MC-30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Акустическая система
Цвет
черный
Дисплей
нет
Материал корпуса
МДФ
Максимальная мощность, Вт
200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 366023
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Акустическая система
Высота, см
35.5
Дополнительно
радиус действия Bluetooth 10 метров
Назначение
домашняя
Ширина, см
22.5
Цвет
черный
Дисплей
нет
Пульт ДУ
да
Материал корпуса
МДФ
Максимальная мощность, Вт
200
Входы
RCA, оптический
Bluetooth
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х10
Вес, кг.
10.8
Описание товара Акустическая система Sven MC-30
Беспроводная передача звука через Bluetooth обеспечит устойчивое подключение к гаджету на значительном расстоянии. Быстро включить фоновую музыку, послушать подкаст или аудиокнигу больше не проблема — достаточно один раз «познакомить» смартфон с акустической системой, после чего весь процесс будет занимать считанные секунды.
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Бренд
Тип товара
Акустическая система
Высота, см
35.5
Дополнительно
радиус действия Bluetooth 10 метров
Назначение
домашняя
Ширина, см
22.5
Цвет
черный
Дисплей
нет
Пульт ДУ
да
Материал корпуса
МДФ
Максимальная мощность, Вт
200
Входы
RCA, оптический
Развернуть
Bluetooth
да
Страна производитель
Китай
Беспроводная передача звука через Bluetooth обеспечит устойчивое подключение к гаджету на значительном расстоянии. Быстро включить фоновую музыку, послушать подкаст или аудиокнигу больше не проблема — достаточно один раз «познакомить» смартфон с акустической системой, после чего весь процесс будет занимать считанные секунды.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, недорогие, минисистемы
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, недорогие, минисистемы
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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