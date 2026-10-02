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Минисистема LG XBOOM XL5S черный 200Вт USB BT купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Минисистема LG XBOOM XL5S черный 200Вт USB BT

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Минисистема LG XBOOM XL5S черный 200Вт USB BT - фото 1
Минисистема LG XBOOM XL5S черный 200Вт USB BT - фото 2
Минисистема LG XBOOM XL5S черный 200Вт USB BT - фото 3
Минисистема LG XBOOM XL5S черный 200Вт USB BT - фото 4
Минисистема LG XBOOM XL5S черный 200Вт USB BT - фото 5
Минисистема LG XBOOM XL5S черный 200Вт USB BT - фото 6
Минисистема LG XBOOM XL5S черный 200Вт USB BT - фото 7
Минисистема LG XBOOM XL5S черный 200Вт USB BT - фото 8
Минисистема LG XBOOM XL5S черный 200Вт USB BT - фото 9
Минисистема LG XBOOM XL5S черный 200Вт USB BT - фото 10
Минисистема LG XBOOM XL5S черный 200Вт USB BT - фото 11
Минисистема LG XBOOM XL5S черный 200Вт USB BT - фото 12
Минисистема LG XBOOM XL5S черный 200Вт USB BT - фото 13
Минисистема LG XBOOM XL5S черный 200Вт USB BT - фото 14
Минисистема LG XBOOM XL5S черный 200Вт USB BT - фото 15
Минисистема LG XBOOM XL5S черный 200Вт USB BT - фото 16
Минисистема LG XBOOM XL5S черный 200Вт USB BT - фото 17
Минисистема LG XBOOM XL5S черный 200Вт USB BT - фото 18
Минисистема LG XBOOM XL5S черный 200Вт USB BT - фото 19
Минисистема LG XBOOM XL5S черный 200Вт USB BT - фото 20
Минисистема LG XBOOM XL5S черный 200Вт USB BT - фото 21
Минисистема LG XBOOM XL5S черный 200Вт USB BT - фото 22
Минисистема LG XBOOM XL5S черный 200Вт USB BT - фото 23
Минисистема LG XBOOM XL5S черный 200Вт USB BT - фото 24
Минисистема LG XBOOM XL5S черный 200Вт USB BT - фото 25
Минисистема LG XBOOM XL5S черный 200Вт USB BT - фото 26
Минисистема LG XBOOM XL5S черный 200Вт USB BT - фото 27
Минисистема LG XBOOM XL5S черный 200Вт USB BT - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Минисистема
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Максимальная мощность, Вт
200
  • Минисистема LG XBOOM XL5S черный 200Вт USB BT - фото 1
  • Минисистема LG XBOOM XL5S черный 200Вт USB BT - фото 2
  • Минисистема LG XBOOM XL5S черный 200Вт USB BT - фото 3
  • Минисистема LG XBOOM XL5S черный 200Вт USB BT - фото 4
  • Минисистема LG XBOOM XL5S черный 200Вт USB BT - фото 5
  • Минисистема LG XBOOM XL5S черный 200Вт USB BT - фото 6
  • Минисистема LG XBOOM XL5S черный 200Вт USB BT - фото 7
  • Минисистема LG XBOOM XL5S черный 200Вт USB BT - фото 8
  • Минисистема LG XBOOM XL5S черный 200Вт USB BT - фото 9
  • Минисистема LG XBOOM XL5S черный 200Вт USB BT - фото 10
  • Минисистема LG XBOOM XL5S черный 200Вт USB BT - фото 11
  • Минисистема LG XBOOM XL5S черный 200Вт USB BT - фото 12
  • Минисистема LG XBOOM XL5S черный 200Вт USB BT - фото 13
  • Минисистема LG XBOOM XL5S черный 200Вт USB BT - фото 14
  • Минисистема LG XBOOM XL5S черный 200Вт USB BT - фото 15
  • Минисистема LG XBOOM XL5S черный 200Вт USB BT - фото 16
  • Минисистема LG XBOOM XL5S черный 200Вт USB BT - фото 17
  • Минисистема LG XBOOM XL5S черный 200Вт USB BT - фото 18
  • Минисистема LG XBOOM XL5S черный 200Вт USB BT - фото 19
  • Минисистема LG XBOOM XL5S черный 200Вт USB BT - фото 20
  • Минисистема LG XBOOM XL5S черный 200Вт USB BT - фото 21
  • Минисистема LG XBOOM XL5S черный 200Вт USB BT - фото 22
  • Минисистема LG XBOOM XL5S черный 200Вт USB BT - фото 23
  • Минисистема LG XBOOM XL5S черный 200Вт USB BT - фото 24
  • Минисистема LG XBOOM XL5S черный 200Вт USB BT - фото 25
  • Минисистема LG XBOOM XL5S черный 200Вт USB BT - фото 26
  • Минисистема LG XBOOM XL5S черный 200Вт USB BT - фото 27
  • Минисистема LG XBOOM XL5S черный 200Вт USB BT - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 645327
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Характеристики

Бренд
LG
Тип товара
Минисистема
Высота, см
57
Дополнительно
RGB-подсветка, караоке, режим PowerBank, стробоскоп
Назначение
домашняя
Ширина, см
28.9
Комплектация
аудиосистема, документация, кабель питания
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Максимальная мощность, Вт
200
Количество полос
2
Входы
микрофон, гитара
Bluetooth
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х57х29
Вес, кг.
11.2

Описание товара Минисистема LG XBOOM XL5S черный 200Вт USB BT

Домашняя аудиосистема LG XBOOM XL5S мощностью 200 Вт выполнена в виде большой колонки с USB-проигрывателем. Акустика оборудована большим 6.5-дюймовым НЧ-динамиком и двумя купольными 2.5-дюймовых твиттерами для воспроизведения высоких частот. Благодаря этому колонка воспроизводит мощный сбалансированный звук, заполняя большое пространство. При минимальной громкости вы сможете ощутить глубину звучания басов. НЧ-динамик выделен кольцевой подсветкой, которая украшает корпус.Колонка LG XBOOM XL5S использует Bluetooth-канал для соединения с мобильными устройствами. С установкой приложения LG XBOOM становятся доступными любые настройки звука и эффектов подсветки. Для гитары и микрофона на корпусе аудиосистемы предусмотрены входы, что наряду с функцией «Караоке» делает колонку незаменимой для веселых вечеринок. Встроенный аккумулятор позволяет акустике звучать в течение 12 часов непрерывно при условии отключения подсветки и установки 50% громкости.

Отзывы о товаре Минисистема LG XBOOM XL5S черный 200Вт USB BT




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
LG
Тип товара
Минисистема
Высота, см
57
Дополнительно
RGB-подсветка, караоке, режим PowerBank, стробоскоп
Назначение
домашняя
Ширина, см
28.9
Комплектация
аудиосистема, документация, кабель питания
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Максимальная мощность, Вт
200
Количество полос
2
Входы
микрофон, гитара
Развернуть
Bluetooth
есть
Страна производитель
Китай
Описание
Домашняя аудиосистема LG XBOOM XL5S мощностью 200 Вт выполнена в виде большой колонки с USB-проигрывателем. Акустика оборудована большим 6.5-дюймовым НЧ-динамиком и двумя купольными 2.5-дюймовых твиттерами для воспроизведения высоких частот. Благодаря этому колонка воспроизводит мощный сбалансированный звук, заполняя большое пространство. При минимальной громкости вы сможете ощутить глубину звучания басов. НЧ-динамик выделен кольцевой подсветкой, которая украшает корпус.Колонка LG XBOOM XL5S использует Bluetooth-канал для соединения с мобильными устройствами. С установкой приложения LG XBOOM становятся доступными любые настройки звука и эффектов подсветки. Для гитары и микрофона на корпусе аудиосистемы предусмотрены входы, что наряду с функцией «Караоке» делает колонку незаменимой для веселых вечеринок. Встроенный аккумулятор позволяет акустике звучать в течение 12 часов непрерывно при условии отключения подсветки и установки 50% громкости.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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