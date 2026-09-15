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Минисистема Hisense Party Rocker One черный 300Вт FM USB BT купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Минисистема Hisense Party Rocker One черный 300Вт FM USB BT

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Минисистема Hisense Party Rocker One черный 300Вт FM USB BT - фото 1
Минисистема Hisense Party Rocker One черный 300Вт FM USB BT - фото 2
Минисистема Hisense Party Rocker One черный 300Вт FM USB BT - фото 3
Минисистема Hisense Party Rocker One черный 300Вт FM USB BT - фото 4
Минисистема Hisense Party Rocker One черный 300Вт FM USB BT - фото 5
Минисистема Hisense Party Rocker One черный 300Вт FM USB BT - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Акустическая система
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Количество каналов
2
Максимальная мощность, Вт
300
Блок питания
есть
  • Минисистема Hisense Party Rocker One черный 300Вт FM USB BT - фото 1
  • Минисистема Hisense Party Rocker One черный 300Вт FM USB BT - фото 2
  • Минисистема Hisense Party Rocker One черный 300Вт FM USB BT - фото 3
  • Минисистема Hisense Party Rocker One черный 300Вт FM USB BT - фото 4
  • Минисистема Hisense Party Rocker One черный 300Вт FM USB BT - фото 5
  • Минисистема Hisense Party Rocker One черный 300Вт FM USB BT - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 640 руб. 
Начислим 315 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 645292
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Минисистема Hisense Party Rocker One черный 300Вт FM USB BT
19 640 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Hisense
Тип товара
Акустическая система
Высота, см
55
Дополнительно
подсветка, NFC
Назначение
бытовое
Ширина, см
25.8
Комплектация
колонка, блок питания, документация
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Количество каналов
2
Максимальная мощность, Вт
300
Количество полос
2
Диапазон частот FM
87.5-108 МГц
Входы
3.5 Jack, USB
Bluetooth
есть
Блок питания
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х35х35
Вес, кг.
12

Описание товара Минисистема Hisense Party Rocker One черный 300Вт FM USB BT

Музыкальная система Hisense Party Rocker One отличается компактными габаритами и монолитным корпусом. Мощности динамиков 300 Вт достаточно, чтобы звук был насыщенным и чистым, а басы глубокими даже на максимуме. Заряженной батареи хватает на 15 часов бесперебойной работы устройства. На тыльной части корпуса расположено беспроводное зарядное устройство, при помощи которого можно пополнить батарею смартфона, не разыскивая розетку и провода. Влагостойкая передняя панель защищает внутренние элементы конструкции от брызг, поэтому вечеринка на природе или возле бассейна не сорвется ни при каких обстоятельствах. Для большей убедительности и выразительности музыкальных треков предусмотрено 5 световых эффектов.

Отзывы о товаре Минисистема Hisense Party Rocker One черный 300Вт FM USB BT




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Hisense
Тип товара
Акустическая система
Высота, см
55
Дополнительно
подсветка, NFC
Назначение
бытовое
Ширина, см
25.8
Комплектация
колонка, блок питания, документация
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Количество каналов
2
Максимальная мощность, Вт
300
Количество полос
2
Развернуть
Диапазон частот FM
87.5-108 МГц
Входы
3.5 Jack, USB
Bluetooth
есть
Блок питания
есть
Страна производитель
Китай
Описание
Музыкальная система Hisense Party Rocker One отличается компактными габаритами и монолитным корпусом. Мощности динамиков 300 Вт достаточно, чтобы звук был насыщенным и чистым, а басы глубокими даже на максимуме. Заряженной батареи хватает на 15 часов бесперебойной работы устройства. На тыльной части корпуса расположено беспроводное зарядное устройство, при помощи которого можно пополнить батарею смартфона, не разыскивая розетку и провода. Влагостойкая передняя панель защищает внутренние элементы конструкции от брызг, поэтому вечеринка на природе или возле бассейна не сорвется ни при каких обстоятельствах. Для большей убедительности и выразительности музыкальных треков предусмотрено 5 световых эффектов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Минисистема Hisense Party Rocker One черный 300Вт FM USB BT - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 19640 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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