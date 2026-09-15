Минисистема Hisense Party Rocker One черный 300Вт FM USB BT
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Акустическая система
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Количество каналов
2
Максимальная мощность, Вт
300
Блок питания
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 640 руб.
В наличии
Код товара: 645292
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
19 640 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Акустическая система
Высота, см
55
Дополнительно
подсветка, NFC
Назначение
бытовое
Ширина, см
25.8
Комплектация
колонка, блок питания, документация
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Количество каналов
2
Максимальная мощность, Вт
300
Количество полос
2
Диапазон частот FM
87.5-108 МГц
Входы
3.5 Jack, USB
Bluetooth
есть
Блок питания
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х35х35
Вес, кг.
12
Описание товара Минисистема Hisense Party Rocker One черный 300Вт FM USB BT
Музыкальная система Hisense Party Rocker One отличается компактными габаритами и монолитным корпусом. Мощности динамиков 300 Вт достаточно, чтобы звук был насыщенным и чистым, а басы глубокими даже на максимуме. Заряженной батареи хватает на 15 часов бесперебойной работы устройства. На тыльной части корпуса расположено беспроводное зарядное устройство, при помощи которого можно пополнить батарею смартфона, не разыскивая розетку и провода. Влагостойкая передняя панель защищает внутренние элементы конструкции от брызг, поэтому вечеринка на природе или возле бассейна не сорвется ни при каких обстоятельствах. Для большей убедительности и выразительности музыкальных треков предусмотрено 5 световых эффектов.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, недорогие, минисистемы
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Акустическая система
Высота, см
55
Дополнительно
подсветка, NFC
Назначение
бытовое
Ширина, см
25.8
Комплектация
колонка, блок питания, документация
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Количество каналов
2
Максимальная мощность, Вт
300
Количество полос
2
Развернуть
Диапазон частот FM
87.5-108 МГц
Входы
3.5 Jack, USB
Bluetooth
есть
Блок питания
есть
Страна производитель
Китай
Музыкальная система Hisense Party Rocker One отличается компактными габаритами и монолитным корпусом. Мощности динамиков 300 Вт достаточно, чтобы звук был насыщенным и чистым, а басы глубокими даже на максимуме. Заряженной батареи хватает на 15 часов бесперебойной работы устройства. На тыльной части корпуса расположено беспроводное зарядное устройство, при помощи которого можно пополнить батарею смартфона, не разыскивая розетку и провода. Влагостойкая передняя панель защищает внутренние элементы конструкции от брызг, поэтому вечеринка на природе или возле бассейна не сорвется ни при каких обстоятельствах. Для большей убедительности и выразительности музыкальных треков предусмотрено 5 световых эффектов.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, недорогие, минисистемы
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, недорогие, минисистемы
Минисистема Hisense Party Rocker One черный 300Вт FM USB BT - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 19640 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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