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Сабвуфер Edifier T5 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сабвуфер Edifier T5

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Сабвуфер Edifier T5 - фото 1
Сабвуфер Edifier T5 - фото 2
Сабвуфер Edifier T5 - фото 3
Сабвуфер Edifier T5 - фото 4
Сабвуфер Edifier T5 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сабвуфер
  • Сабвуфер Edifier T5 - фото 1
  • Сабвуфер Edifier T5 - фото 2
  • Сабвуфер Edifier T5 - фото 3
  • Сабвуфер Edifier T5 - фото 4
  • Сабвуфер Edifier T5 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-61%
9 000 руб.  22 933 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 412216
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Характеристики

Бренд
Edifier
Тип товара
Сабвуфер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х40х40
Вес, кг.
13.6

Описание товара Сабвуфер Edifier T5

8-дюймовый динамик мощностью — 70 Вт. Технология цифровой обработкой сигналов DSP. Независимый регулятор громкости. Регулятор частоты среза. Переключатель фазы.

Отзывы о товаре Сабвуфер Edifier T5




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Edifier
Тип товара
Сабвуфер
Страна производитель
Китай
Описание
8-дюймовый динамик мощностью — 70 Вт. Технология цифровой обработкой сигналов DSP. Независимый регулятор громкости. Регулятор частоты среза. Переключатель фазы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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