Сабвуфер Edifier T5
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Характеристики
Тип товара
Сабвуфер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-61%9 000 руб. 22 933 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 412216
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сабвуфер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х40х40
Вес, кг.
13.6
Описание товара Сабвуфер Edifier T5
8-дюймовый динамик мощностью — 70 Вт. Технология цифровой обработкой сигналов DSP. Независимый регулятор громкости. Регулятор частоты среза. Переключатель фазы.
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8-дюймовый динамик мощностью — 70 Вт. Технология цифровой обработкой сигналов DSP. Независимый регулятор громкости. Регулятор частоты среза. Переключатель фазы.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, недорогие, минисистемы
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