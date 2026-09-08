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Акустическая система Logitech Z906 980-000468 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Акустическая система Logitech Z906 980-000468

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Акустическая система Logitech Z906 980-000468 - фото 1
Акустическая система Logitech Z906 980-000468 - фото 2
Акустическая система Logitech Z906 980-000468 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Акустическая система
  • Акустическая система Logitech Z906 980-000468 - фото 1
  • Акустическая система Logitech Z906 980-000468 - фото 2
  • Акустическая система Logitech Z906 980-000468 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 135123
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Акустическая система
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х20х3
Вес, кг.
17.5

Описание товара Акустическая система Logitech Z906 980-000468

Компьютерная акустика 5.1. Суммарная мощность 500 Вт. Встроенные декодеры Dolby Digital, DTS. Разъем для наушников. Пульт ДУ. Питание от сети.

Отзывы о товаре Акустическая система Logitech Z906 980-000468




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Акустическая система
Страна производитель
Китай
Описание
Компьютерная акустика 5.1. Суммарная мощность 500 Вт. Встроенные декодеры Dolby Digital, DTS. Разъем для наушников. Пульт ДУ. Питание от сети.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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