Минисистема Supra SMB-820 черный 550Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Минисистема
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Количество каналов
2
Максимальная мощность, Вт
550
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%8 730 руб. 12 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 602392
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Минисистема
Высота, см
27
Дополнительно
регулировка громкости гитары, громкости микрофона, громкость эха, тембра ВЧ, тембра НЧ
Назначение
домашняя
Регулировка тембра
да
Ширина, см
71
Комплектация
адаптер питания, аудиокабель, документация, пульт ДУ
Цвет
черный
Пульт ДУ
в комплекте
Материал корпуса
пластик
Количество каналов
2
Максимальная мощность, Вт
550
Диаметр ВЧ-динамика
есть
Диаметр НЧ-динамика
есть
Количество полос
2
Входы
вход для гитары, вход для микрофона
Bluetooth
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х10
Вес, кг.
5.2
Описание товара Минисистема Supra SMB-820 черный 550Вт
SUPRA SMB-820 - система All-in-One с тремя режимами красочной подсветки, разными способами подключения, караоке и ручкой для удобной транспортировки.
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Бренд
Тип товара
Минисистема
Высота, см
27
Дополнительно
регулировка громкости гитары, громкости микрофона, громкость эха, тембра ВЧ, тембра НЧ
Назначение
домашняя
Регулировка тембра
да
Ширина, см
71
Комплектация
адаптер питания, аудиокабель, документация, пульт ДУ
Цвет
черный
Пульт ДУ
в комплекте
Материал корпуса
пластик
Количество каналов
2
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Максимальная мощность, Вт
550
Диаметр ВЧ-динамика
есть
Диаметр НЧ-динамика
есть
Количество полос
2
Входы
вход для гитары, вход для микрофона
Bluetooth
есть
Страна производитель
Китай
SUPRA SMB-820 - система All-in-One с тремя режимами красочной подсветки, разными способами подключения, караоке и ручкой для удобной транспортировки.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, недорогие, минисистемы
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, недорогие, минисистемы
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