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Акустическая система Sven MC-10 SV-014018 Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Акустическая система Sven MC-10 SV-014018 Black

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Акустическая система Sven MC-10 SV-014018 Black - фото 1
Акустическая система Sven MC-10 SV-014018 Black - фото 2
Акустическая система Sven MC-10 SV-014018 Black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Акустическая система
  • Акустическая система Sven MC-10 SV-014018 Black - фото 1
  • Акустическая система Sven MC-10 SV-014018 Black - фото 2
  • Акустическая система Sven MC-10 SV-014018 Black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-11%
12 550 руб.  14 093 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 121079
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Акустическая система
Размеры в упаковке, см
25х25х10
Вес, кг.
5.8

Описание товара Акустическая система Sven MC-10 SV-014018 Black

Акустическая система Sven MC-10. Глубокий бас. Bluetooth, возможность воспроизведения музыки с SD-карт и USB flash, встроенное радио, информативный дисплей. Питание от сети. Пульт ДУ.

Отзывы о товаре Акустическая система Sven MC-10 SV-014018 Black




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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Акустическая система
Описание
Акустическая система Sven MC-10. Глубокий бас. Bluetooth, возможность воспроизведения музыки с SD-карт и USB flash, встроенное радио, информативный дисплей. Питание от сети. Пульт ДУ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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