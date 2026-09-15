Акустическая система SVEN АС PS-710 100 Вт чёрный
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Характеристики
Описание товара Акустическая система SVEN АС PS-710 100 Вт чёрный
Акустическая система Sven — это современное решение для любителей качественного звука и стильного дизайна. Эта модель, выполненная в элегантном черном цвете, станет ярким акцентом в любом интерьере. Корпус из прочного пластика обеспечивает надежность и долговечность устройства, а вес в 4,5 кг делает его достаточно портативным для перемещения в пределах дома или офиса. Система оснащена двумя динамиками и обладает двухполосной конструкцией, что обеспечивает эффективное воспроизведение широкого диапазона звуков. Максимальная мощность в 100 Вт позволяет насладиться насыщенным и мощным звуком, который заполнит любое помещение. Для любителей радио предусмотрен FM-тюнер с диапазоном частот от 87.5 до 108.0 МГц. С помощью встроенного Bluetooth-модуля вы легко можете подключать свои устройства для беспроводного воспроизведения музыки. Также предусмотрена поддержка microSD-карт, что добавляет удобства при прослушивании любимых треков. Управлять системой можно с помощью удобного пульта дистанционного управления. Наличие дисплея упрощает навигацию и настройку параметров воспроизведения, делая использование еще более комфортным. Акустическая система Sven сочетает в себе функциональность, мощность и современный дизайн, что делает ее отличным выбором для ценителей качественного звука.
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