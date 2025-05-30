Акустическая система Edifier R1280T Wood / Silver
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Акустическая система
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%7 090 руб. 13 999 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 130719
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
20х20х14
Вес, кг.
6.15
Описание товара Акустическая система Edifier R1280T Wood / Silver
Обратите внимание: в интернет-магазине КотоФото также представлена портативная акустика.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, недорогие, минисистемы
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Обратите внимание: в интернет-магазине КотоФото также представлена портативная акустика.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, недорогие, минисистемы
Достоинства:
Комментарий:
Никаких разочарований. Звук прекрасен. К качеству претензий нет.
Достоинства:
Комментарий:
Edifier R1280T – колонки, в которые влюбляешься с первого звука! Компактные, стильные, с потрясающим качеством звука: глубокие басы, чистые высокие – всё идеально сбалансировано. Корпус из МДФ выглядит элегантно и добавляет звучанию тёплых нот. Подключение лёгкое, пульт удобный для настройки громкости и басов. Отлично для музыки, фильмов или игр! Единственный минус: батарейку для пульта пришлось купить отдельно, т.к. ее забыли вставить в пульт, но это не портит впечатления. Цена-качество – огонь, всем советую!
Достоинства:
Комментарий:
отличные колонки. Edifier и этим все сказано, у них вся акустика качественная и стоит своих денег. Достаточно мощности для большинства пользователей, широкий спектр регулировок у термоблока, неплохо отыгрывает бас, со средними и высокими тоже проблем нет.
Достоинства:
Комментарий:
Отличные колонки. Соотношение цена\\качество - топ. Долго выбирал бюджетный вариант и не прогадал.
Достоинства:
Комментарий:
офигительные колонки! покупал для винилового проигрывателя, оправдали все ожидания!
Достоинства:
Комментарий:
Шикарные колонки, для пк мне кажется самое то
Достоинства:
Комментарий:
Пришли целые. Очень приличное звучание. Хорошо вписались в интерьер. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Взял на замену SVEN SPS-820, которые начали гудеть. По звуку устроили, учитывая, что тут нет отдельного саба, можно ещё немного подкрутить через спец софт. Из минусов - нет батарейки в пульте. Заглушка стоит, чтоб она не разряжалась, пока никто не пользуется, информация на коробке о содержании батарейки есть, но самой батарейки нет) Видимо китайцы забыли положить.
Достоинства:
Комментарий:
Я всю жизнь был глух и слеп. Но когда включил эти колонки с настроенным эквалайзером - мир заиграл новыми красками. Басы в них действительно хорошие, но можно сделать и лучше при ручной настройке.
Достоинства:
Комментарий:
Особо не с чем сравнить, до этого колонок как таковых и не было, но общее впечатление отличное. Крутилки сбоку решают, пульт так и не использовал. На ушки направить колонки и саундстейдж прям комфортный. Советую. Своих денег точно стоит.
Достоинства:
Комментарий:
Отличные колонки по дизайну, звуку, басам! Просто идеальные!
Достоинства:
Комментарий:
Сказать что я доволен, это ничего не сказать. я в восторге! Хотя и до этого у меня стояла не плохая акустика от Microlab, но эти колонки играют намного интереснее. В паре с сабом играют просто изумительно. спасибо продавцу, пришло очень быстро, все отлично!
Достоинства:
Комментарий:
Нужно время, чтобы они разыгрались. Чуть не хватает объема на данный момент, но всё равно ставлю 5 звезд.
Достоинства:
Комментарий:
Эти малышки прям удивили! Если подключить комп с цапом по проводу выдадут очень приятный звук!
Достоинства:
Комментарий:
Звук нравится, по сравнению с микролабами древними небо и земля
Достоинства:
Комментарий:
Колонки классные. Не думал, что без сабвуфера могут быть такие басы. Меня устраивают более чем
Достоинства:
Комментарий:
Колонки пришли целые. Играют просто класс. Звук супер. Продавца рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
потом не захочешь слушать другие колонки небо и земля
Достоинства:
Комментарий:
Качеством звучания полностью доволен. Если на старых Logitech выкручивал эквалайзер для более приятного звука, тут же самый ровный и приятный звук именно напрямую. Без эквалайзеров и улучшалок играют хорошо. Середина детальная, верха приятные. Немного не хватает баса, эти колонки начинают играть примерно от 60гц, ниже сильный срез полосы. По верхам сказать уже не смогу, на слух дальше 17000гц крайне мало кто слышит. Так что тут доверимся описанию)
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично, только коробка была малость потрёпана
Достоинства:
Комментарий:
Звук хороший, никаких пререканий нет
Достоинства:
Комментарий:
Цена соответствует звуку. Чудо не произошло!
Достоинства:
Комментарий:
Данные колонки обладают прекрасным звучанием и имеют внушительный вес. Они изготовлены из дерева (или ДВП), а не из пластика, что обеспечивает высокое качество звука. Басы достаточно мощные для помещения площадью 30 квадратных метров, а уровень звучания сопоставим с музыкальным центром. В комплект входит пульт дистанционного управления, с помощью которого...
Акустическая система Edifier R1280T Wood / Silver - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Акустическая система Edifier R1280T Wood / Silver
Достоинства:
Комментарий:
Никаких разочарований. Звук прекрасен. К качеству претензий нет.
Достоинства:
Комментарий:
Edifier R1280T – колонки, в которые влюбляешься с первого звука! Компактные, стильные, с потрясающим качеством звука: глубокие басы, чистые высокие – всё идеально сбалансировано. Корпус из МДФ выглядит элегантно и добавляет звучанию тёплых нот. Подключение лёгкое, пульт удобный для настройки громкости и басов. Отлично для музыки, фильмов или игр! Единственный минус: батарейку для пульта пришлось купить отдельно, т.к. ее забыли вставить в пульт, но это не портит впечатления. Цена-качество – огонь, всем советую!
Достоинства:
Комментарий:
отличные колонки. Edifier и этим все сказано, у них вся акустика качественная и стоит своих денег. Достаточно мощности для большинства пользователей, широкий спектр регулировок у термоблока, неплохо отыгрывает бас, со средними и высокими тоже проблем нет.
Достоинства:
Комментарий:
Отличные колонки. Соотношение цена\\качество - топ. Долго выбирал бюджетный вариант и не прогадал.
Достоинства:
Комментарий:
офигительные колонки! покупал для винилового проигрывателя, оправдали все ожидания!
Достоинства:
Комментарий:
Шикарные колонки, для пк мне кажется самое то
Достоинства:
Комментарий:
Пришли целые. Очень приличное звучание. Хорошо вписались в интерьер. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Взял на замену SVEN SPS-820, которые начали гудеть. По звуку устроили, учитывая, что тут нет отдельного саба, можно ещё немного подкрутить через спец софт. Из минусов - нет батарейки в пульте. Заглушка стоит, чтоб она не разряжалась, пока никто не пользуется, информация на коробке о содержании батарейки есть, но самой батарейки нет) Видимо китайцы забыли положить.
Достоинства:
Комментарий:
Я всю жизнь был глух и слеп. Но когда включил эти колонки с настроенным эквалайзером - мир заиграл новыми красками. Басы в них действительно хорошие, но можно сделать и лучше при ручной настройке.
Достоинства:
Комментарий:
Особо не с чем сравнить, до этого колонок как таковых и не было, но общее впечатление отличное. Крутилки сбоку решают, пульт так и не использовал. На ушки направить колонки и саундстейдж прям комфортный. Советую. Своих денег точно стоит.
Достоинства:
Комментарий:
Отличные колонки по дизайну, звуку, басам! Просто идеальные!
Достоинства:
Комментарий:
Сказать что я доволен, это ничего не сказать. я в восторге! Хотя и до этого у меня стояла не плохая акустика от Microlab, но эти колонки играют намного интереснее. В паре с сабом играют просто изумительно. спасибо продавцу, пришло очень быстро, все отлично!
Достоинства:
Комментарий:
Нужно время, чтобы они разыгрались. Чуть не хватает объема на данный момент, но всё равно ставлю 5 звезд.
Достоинства:
Комментарий:
Эти малышки прям удивили! Если подключить комп с цапом по проводу выдадут очень приятный звук!
Достоинства:
Комментарий:
Звук нравится, по сравнению с микролабами древними небо и земля
Достоинства:
Комментарий:
Колонки классные. Не думал, что без сабвуфера могут быть такие басы. Меня устраивают более чем
Достоинства:
Комментарий:
Колонки пришли целые. Играют просто класс. Звук супер. Продавца рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
потом не захочешь слушать другие колонки небо и земля
Достоинства:
Комментарий:
Качеством звучания полностью доволен. Если на старых Logitech выкручивал эквалайзер для более приятного звука, тут же самый ровный и приятный звук именно напрямую. Без эквалайзеров и улучшалок играют хорошо. Середина детальная, верха приятные. Немного не хватает баса, эти колонки начинают играть примерно от 60гц, ниже сильный срез полосы. По верхам сказать уже не смогу, на слух дальше 17000гц крайне мало кто слышит. Так что тут доверимся описанию)
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично, только коробка была малость потрёпана
Достоинства:
Комментарий:
Звук хороший, никаких пререканий нет
Достоинства:
Комментарий:
Цена соответствует звуку. Чудо не произошло!
Достоинства:
Комментарий:
Данные колонки обладают прекрасным звучанием и имеют внушительный вес. Они изготовлены из дерева (или ДВП), а не из пластика, что обеспечивает высокое качество звука. Басы достаточно мощные для помещения площадью 30 квадратных метров, а уровень звучания сопоставим с музыкальным центром. В комплект входит пульт дистанционного управления, с помощью которого...