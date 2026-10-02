Акустическая система Redragon Anvil (77878)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Акустическая система
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Максимальная мощность, Вт
6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 480 руб.
В наличии
Код товара: 409050
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 480 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Акустическая система
Назначение
бытовое
Чувствительность
820 мВ
Комплектация
акустическая система, документация, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Максимальная мощность, Вт
6
Входы
mini jack
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х18х10
Вес, кг.
1.1
Описание товара Акустическая система Redragon Anvil (77878)
Стильная акустическая система с безупречным звуком переливающейся светодиодной подсветкой. На верхней панели сателлита присутствует сенсорная поверхность для включенияотключения подсветки. На фронтальной панели кнопки для регуляровки громкости и включенияотключения питания.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Магнитолы, Радиобудильники, приемники, Саундбары, недорогие, минисистемы
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Бренд
Тип товара
Акустическая система
Назначение
бытовое
Чувствительность
820 мВ
Комплектация
акустическая система, документация, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Максимальная мощность, Вт
6
Входы
mini jack
Страна производитель
Китай
Стильная акустическая система с безупречным звуком переливающейся светодиодной подсветкой. На верхней панели сателлита присутствует сенсорная поверхность для включенияотключения подсветки. На фронтальной панели кнопки для регуляровки громкости и включенияотключения питания.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Магнитолы, Радиобудильники, приемники, Саундбары, недорогие, минисистемы
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Магнитолы, Радиобудильники, приемники, Саундбары, недорогие, минисистемы
Акустическая система Redragon Anvil (77878) - стоимость товара 1480 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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