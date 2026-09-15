Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Акустическая система
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Максимальная мощность, Вт
16
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
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На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
аудиосистема, AUX-кабель, кабель для зарядки, документация
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Максимальная мощность, Вт
16
Количество полос
1
Диапазон частот FM
87.5-108 МГц
Входы
AUX, micro-USB
Bluetooth
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х27х26
Вес, кг.
1.19
Описание товара Портативная акустика Defender BEATBOX 16 (65216)
Портативная акустическая Bluetooth система со встроенным MP3-плеером и FM-тюнером. Поддержка флеш накопителей и карт памяти microSD. Bluetooth 5.0. Новый стандарт увеличивает скорость передачи данных в 2 раза, радиус действия в 4 раза, а энергоемкость этого процесса существенно ниже, чем у предыдущих версий модулей беспроводной связи. True Wireless Stereo (TWS) — возможность сопряжения двух отдельных колонок по Bluetooth в акустическую 2.0 систему. Встроенный FM-приемник. Встроенный тюнер превращает колонку в полноценный радиоприемник. Вы всегда сможете послушать ваши любимые радиопередачи или музыку. Поддержка USB-накопителей и MicroSD-карт. Наличие слота для карт памяти стандарта Micro-SD или USB дает возможность воспроизведения музыкальных файлов без использования компьютера. Достаточно вставить в слот карту с записанными на ней WAV- или MP3-файлами – и можно наслаждаться музыкой. Встроенный MP3-плеер. Используйте как источник звука USB-флеш-накопитель или карту памяти micro SD
аудиосистема, AUX-кабель, кабель для зарядки, документация
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Максимальная мощность, Вт
16
Количество полос
1
Диапазон частот FM
87.5-108 МГц
Развернуть
Входы
AUX, micro-USB
Bluetooth
есть
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустическая Bluetooth система со встроенным MP3-плеером и FM-тюнером. Поддержка флеш накопителей и карт памяти microSD. Bluetooth 5.0. Новый стандарт увеличивает скорость передачи данных в 2 раза, радиус действия в 4 раза, а энергоемкость этого процесса существенно ниже, чем у предыдущих версий модулей беспроводной связи. True Wireless Stereo (TWS) — возможность сопряжения двух отдельных колонок по Bluetooth в акустическую 2.0 систему. Встроенный FM-приемник. Встроенный тюнер превращает колонку в полноценный радиоприемник. Вы всегда сможете послушать ваши любимые радиопередачи или музыку. Поддержка USB-накопителей и MicroSD-карт. Наличие слота для карт памяти стандарта Micro-SD или USB дает возможность воспроизведения музыкальных файлов без использования компьютера. Достаточно вставить в слот карту с записанными на ней WAV- или MP3-файлами – и можно наслаждаться музыкой. Встроенный MP3-плеер. Используйте как источник звука USB-флеш-накопитель или карту памяти micro SD
Портативная акустика Defender BEATBOX 16 (65216) - по цене 1620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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