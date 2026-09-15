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Портативная акустика Defender BLACK BEATBOX 50 (65950) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная акустика Defender BLACK BEATBOX 50 (65950)

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Портативная акустика Defender BLACK BEATBOX 50 (65950) - фото 1
Портативная акустика Defender BLACK BEATBOX 50 (65950) - фото 2
Портативная акустика Defender BLACK BEATBOX 50 (65950) - фото 3
Портативная акустика Defender BLACK BEATBOX 50 (65950) - фото 4
Портативная акустика Defender BLACK BEATBOX 50 (65950) - фото 5
Портативная акустика Defender BLACK BEATBOX 50 (65950) - фото 6
Портативная акустика Defender BLACK BEATBOX 50 (65950) - фото 7
Портативная акустика Defender BLACK BEATBOX 50 (65950) - фото 8
Портативная акустика Defender BLACK BEATBOX 50 (65950) - фото 9
Портативная акустика Defender BLACK BEATBOX 50 (65950) - фото 10
Портативная акустика Defender BLACK BEATBOX 50 (65950) - фото 11
Портативная акустика Defender BLACK BEATBOX 50 (65950) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Акустическая система
Дисплей
нет
Количество динамиков
2
Максимальная мощность, Вт
50
Питание
аккумулятор
  • Портативная акустика Defender BLACK BEATBOX 50 (65950) - фото 1
  • Портативная акустика Defender BLACK BEATBOX 50 (65950) - фото 2
  • Портативная акустика Defender BLACK BEATBOX 50 (65950) - фото 3
  • Портативная акустика Defender BLACK BEATBOX 50 (65950) - фото 4
  • Портативная акустика Defender BLACK BEATBOX 50 (65950) - фото 5
  • Портативная акустика Defender BLACK BEATBOX 50 (65950) - фото 6
  • Портативная акустика Defender BLACK BEATBOX 50 (65950) - фото 7
  • Портативная акустика Defender BLACK BEATBOX 50 (65950) - фото 8
  • Портативная акустика Defender BLACK BEATBOX 50 (65950) - фото 9
  • Портативная акустика Defender BLACK BEATBOX 50 (65950) - фото 10
  • Портативная акустика Defender BLACK BEATBOX 50 (65950) - фото 11
  • Портативная акустика Defender BLACK BEATBOX 50 (65950) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 610 руб. 
Начислим 74 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 651289
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Портативная акустика Defender BLACK BEATBOX 50 (65950)
4 610 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Акустическая система
Дисплей
нет
Пульт ДУ
нет
Количество динамиков
2
Импеданс, Ом
4
Максимальная мощность, Вт
50
Диаметр ВЧ-динамика
89
Количество полос
1
Радио
Нет
Bluetooth
есть
USB
1
microSD
Да
Питание
аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х27х26
Вес, кг.
3.1

Описание товара Портативная акустика Defender BLACK BEATBOX 50 (65950)

Defender Beatbox 50 - мощная портативная акустическая Bluetooth система со встроенным MP3-плеером. Поддержка карт памяти microSD. Благодаря функции TrueWireless может объединяться в кластер с аналогичной системой и создавать эффект объемного звучания. Встроенный PowerBank. Степень защиты от попадания воды IPX5. Bluetooth 5.0

Отзывы о товаре Портативная акустика Defender BLACK BEATBOX 50 (65950)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Акустическая система
Дисплей
нет
Пульт ДУ
нет
Количество динамиков
2
Импеданс, Ом
4
Максимальная мощность, Вт
50
Диаметр ВЧ-динамика
89
Количество полос
1
Радио
Нет
Bluetooth
есть
USB
1
Развернуть
microSD
Да
Питание
аккумулятор
Страна производитель
Китай
Описание
Defender Beatbox 50 - мощная портативная акустическая Bluetooth система со встроенным MP3-плеером. Поддержка карт памяти microSD. Благодаря функции TrueWireless может объединяться в кластер с аналогичной системой и создавать эффект объемного звучания. Встроенный PowerBank. Степень защиты от попадания воды IPX5. Bluetooth 5.0
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Портативная акустика Defender BLACK BEATBOX 50 (65950) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4610 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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