Портативная акустика Defender BLACK BEATBOX 50 (65950)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Акустическая система
Дисплей
нет
Количество динамиков
2
Максимальная мощность, Вт
50
Питание
аккумулятор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 610 руб.
В наличии
Код товара: 651289
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 610 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Акустическая система
Дисплей
нет
Пульт ДУ
нет
Количество динамиков
2
Импеданс, Ом
4
Максимальная мощность, Вт
50
Диаметр ВЧ-динамика
89
Количество полос
1
Радио
Нет
Bluetooth
есть
USB
1
microSD
Да
Питание
аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х27х26
Вес, кг.
3.1
Описание товара Портативная акустика Defender BLACK BEATBOX 50 (65950)
Defender Beatbox 50 - мощная портативная акустическая Bluetooth система со встроенным MP3-плеером. Поддержка карт памяти microSD. Благодаря функции TrueWireless может объединяться в кластер с аналогичной системой и создавать эффект объемного звучания. Встроенный PowerBank. Степень защиты от попадания воды IPX5. Bluetooth 5.0
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Бренд
Тип товара
Акустическая система
Дисплей
нет
Пульт ДУ
нет
Количество динамиков
2
Импеданс, Ом
4
Максимальная мощность, Вт
50
Диаметр ВЧ-динамика
89
Количество полос
1
Радио
Нет
Bluetooth
есть
USB
1
Развернуть
microSD
Да
Питание
аккумулятор
Страна производитель
Китай
Defender Beatbox 50 - мощная портативная акустическая Bluetooth система со встроенным MP3-плеером. Поддержка карт памяти microSD. Благодаря функции TrueWireless может объединяться в кластер с аналогичной системой и создавать эффект объемного звучания. Встроенный PowerBank. Степень защиты от попадания воды IPX5. Bluetooth 5.0
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, недорогие, минисистемы
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, недорогие, минисистемы
Портативная акустика Defender BLACK BEATBOX 50 (65950) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4610 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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