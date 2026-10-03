Микросистема Hyundai H-MS1404 черный 30Вт BT
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Минисистема
Цвет
черный
Дисплей
есть
Максимальная мощность, Вт
30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 940 руб.
В наличии
Код товара: 645328
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 940 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Минисистема
Дополнительно
управление со смартфона
Цвет
черный
Дисплей
есть
Пульт ДУ
есть
Максимальная мощность, Вт
30
Диапазон частот FM
87.5 - 108 МГц
Входы
3.5 мм, USB
Bluetooth
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х32х21
Вес, кг.
5
Описание товара Микросистема Hyundai H-MS1404 черный 30Вт BT
Музыкальный центр Hyundai H-MS1404, 30Вт, Bluetooth, FM, USB, SD, черный, аналоговый тюнер.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Магнитолы, Радиобудильники, приемники, Саундбары, недорогие, минисистемы
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Бренд
Тип товара
Минисистема
Дополнительно
управление со смартфона
Цвет
черный
Дисплей
есть
Пульт ДУ
есть
Максимальная мощность, Вт
30
Диапазон частот FM
87.5 - 108 МГц
Входы
3.5 мм, USB
Bluetooth
есть
Страна производитель
Китай
Музыкальный центр Hyundai H-MS1404, 30Вт, Bluetooth, FM, USB, SD, черный, аналоговый тюнер.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Магнитолы, Радиобудильники, приемники, Саундбары, недорогие, минисистемы
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Магнитолы, Радиобудильники, приемники, Саундбары, недорогие, минисистемы
Микросистема Hyundai H-MS1404 черный 30Вт BT - данный товар вы можете купить по цене 4940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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