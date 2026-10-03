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Микросистема Hyundai H-MS1404 черный 30Вт BT купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микросистема Hyundai H-MS1404 черный 30Вт BT

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Микросистема Hyundai H-MS1404 черный 30Вт BT - фото 1
Микросистема Hyundai H-MS1404 черный 30Вт BT - фото 2
Микросистема Hyundai H-MS1404 черный 30Вт BT - фото 3
Микросистема Hyundai H-MS1404 черный 30Вт BT - фото 4
Микросистема Hyundai H-MS1404 черный 30Вт BT - фото 5
Микросистема Hyundai H-MS1404 черный 30Вт BT - фото 6
Микросистема Hyundai H-MS1404 черный 30Вт BT - фото 7
Микросистема Hyundai H-MS1404 черный 30Вт BT - фото 8
Микросистема Hyundai H-MS1404 черный 30Вт BT - фото 9
Микросистема Hyundai H-MS1404 черный 30Вт BT - фото 10
Микросистема Hyundai H-MS1404 черный 30Вт BT - фото 11
Микросистема Hyundai H-MS1404 черный 30Вт BT - фото 12
Микросистема Hyundai H-MS1404 черный 30Вт BT - фото 13
Микросистема Hyundai H-MS1404 черный 30Вт BT - фото 14
Микросистема Hyundai H-MS1404 черный 30Вт BT - фото 15
Микросистема Hyundai H-MS1404 черный 30Вт BT - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Минисистема
Цвет
черный
Дисплей
есть
Максимальная мощность, Вт
30
  • Микросистема Hyundai H-MS1404 черный 30Вт BT - фото 1
  • Микросистема Hyundai H-MS1404 черный 30Вт BT - фото 2
  • Микросистема Hyundai H-MS1404 черный 30Вт BT - фото 3
  • Микросистема Hyundai H-MS1404 черный 30Вт BT - фото 4
  • Микросистема Hyundai H-MS1404 черный 30Вт BT - фото 5
  • Микросистема Hyundai H-MS1404 черный 30Вт BT - фото 6
  • Микросистема Hyundai H-MS1404 черный 30Вт BT - фото 7
  • Микросистема Hyundai H-MS1404 черный 30Вт BT - фото 8
  • Микросистема Hyundai H-MS1404 черный 30Вт BT - фото 9
  • Микросистема Hyundai H-MS1404 черный 30Вт BT - фото 10
  • Микросистема Hyundai H-MS1404 черный 30Вт BT - фото 11
  • Микросистема Hyundai H-MS1404 черный 30Вт BT - фото 12
  • Микросистема Hyundai H-MS1404 черный 30Вт BT - фото 13
  • Микросистема Hyundai H-MS1404 черный 30Вт BT - фото 14
  • Микросистема Hyundai H-MS1404 черный 30Вт BT - фото 15
  • Микросистема Hyundai H-MS1404 черный 30Вт BT - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 940 руб. 
Начислим 80 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 645328
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Микросистема Hyundai H-MS1404 черный 30Вт BT
4 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Минисистема
Дополнительно
управление со смартфона
Цвет
черный
Дисплей
есть
Пульт ДУ
есть
Максимальная мощность, Вт
30
Диапазон частот FM
87.5 - 108 МГц
Входы
3.5 мм, USB
Bluetooth
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х32х21
Вес, кг.
5

Описание товара Микросистема Hyundai H-MS1404 черный 30Вт BT

Музыкальный центр Hyundai H-MS1404, 30Вт, Bluetooth, FM, USB, SD, черный, аналоговый тюнер.

Отзывы о товаре Микросистема Hyundai H-MS1404 черный 30Вт BT




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Минисистема
Дополнительно
управление со смартфона
Цвет
черный
Дисплей
есть
Пульт ДУ
есть
Максимальная мощность, Вт
30
Диапазон частот FM
87.5 - 108 МГц
Входы
3.5 мм, USB
Bluetooth
есть
Страна производитель
Китай
Описание
Музыкальный центр Hyundai H-MS1404, 30Вт, Bluetooth, FM, USB, SD, черный, аналоговый тюнер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микросистема Hyundai H-MS1404 черный 30Вт BT - данный товар вы можете купить по цене 4940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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