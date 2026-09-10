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Акустическая система Supra SMB-290 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Акустическая система Supra SMB-290

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Акустическая система Supra SMB-290 - фото 1
Акустическая система Supra SMB-290 - фото 2
Акустическая система Supra SMB-290 - фото 3
Акустическая система Supra SMB-290 - фото 4
Акустическая система Supra SMB-290 - фото 5
Акустическая система Supra SMB-290 - фото 6
Акустическая система Supra SMB-290 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Акустическая система
  • Акустическая система Supra SMB-290 - фото 1
  • Акустическая система Supra SMB-290 - фото 2
  • Акустическая система Supra SMB-290 - фото 3
  • Акустическая система Supra SMB-290 - фото 4
  • Акустическая система Supra SMB-290 - фото 5
  • Акустическая система Supra SMB-290 - фото 6
  • Акустическая система Supra SMB-290 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 409336
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Характеристики

Бренд
SUPRA
Тип товара
Акустическая система
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х25
Вес, кг.
5.2

Описание товара Акустическая система Supra SMB-290

Акустическая система Supra SMB-290 с Bluetooth с дальностью до 3 метров, дисплеем, FM-тюнером и сабвуфером - это современный многофункциональный гаджет. С помощью данной системы можно слушать любимую музыку, переданную через USB, с карты SD, радиоканалам FM, по каналу Bluetooth с любого устройства и AUX. Также можно воспроизводить музыку через вход LINE IN с таких источников как компьютер, мобильный телефон, DVD-проигрыватель, МР3-плеер и т.п.

Отзывы о товаре Акустическая система Supra SMB-290




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Характеристики
Бренд
SUPRA
Тип товара
Акустическая система
Страна производитель
Китай
Описание
Акустическая система Supra SMB-290 с Bluetooth с дальностью до 3 метров, дисплеем, FM-тюнером и сабвуфером - это современный многофункциональный гаджет. С помощью данной системы можно слушать любимую музыку, переданную через USB, с карты SD, радиоканалам FM, по каналу Bluetooth с любого устройства и AUX. Также можно воспроизводить музыку через вход LINE IN с таких источников как компьютер, мобильный телефон, DVD-проигрыватель, МР3-плеер и т.п.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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