Минисистема Hyundai H-MC1204 черный 10Вт FM USB BT micro SD
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Минисистема
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Максимальная мощность, Вт
10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 645326
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Минисистема
Высота, см
36
Дополнительно
караоке
Ширина, см
24
Комплектация
аудиосистема, USB кабель, AUX кабель, инструкция
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Максимальная мощность, Вт
10
Количество полос
1
Диапазон частот FM
87.5 - 108 МГц
Входы
микрофон
Bluetooth
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х24х20
Вес, кг.
1.2
Описание товара Минисистема Hyundai H-MC1204 черный 10Вт FM USB BT micro SD
Музыкальный центр Mini Hyundai H-MC1204, черный поможет организовать вечеринку или любое другое мероприятие в помещении или на открытом воздухе. Динамик восьмидюймовый. Передняя панель колонки подсвечивается разными цветами, которые меняются в такт музыке. Питание (до 7 часов) обеспечивает аккумулятор емкостью 1500 мА*ч.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Магнитолы, Радиобудильники, приемники, Саундбары, недорогие, минисистемы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 380 руб.845 руб. в СплитАкустическая система Supra SMB-310
-
В наличииЦена 3 400 руб.850 руб. в СплитАкустическая система Supra SMB-290
-
В наличииЦена 3 850 руб. 5 999 руб.963 руб. в СплитАкустическая система Defender Aurora S40 BT (65240)
-
В наличииЦена 4 720 руб.1180 руб. в СплитПортативная акустика Defender BLACK BEATBOX 50 (65950)
-
В наличииЦена 4 940 руб.1235 руб. в СплитМикросистема Hyundai H-MS1404 черный 30Вт BT
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитПортативная акустика Defender BLACK 65450 BOOMER 50
-
В наличииЦена 6 760 руб.1690 руб. в СплитМикросистема Hyundai H-MS1403 черный 60Вт FM BT
-
В наличииЦена 7 190 руб. 8 222 руб.1798 руб. в СплитАкустическая система Sven PS-680 SV-020187
-
В наличииЦена 8 860 руб.2215 руб. в СплитАкустическая система SVEN АС PS-710 100 Вт чёрный
-
В наличииЦена 9 270 руб. 12 600 руб.2318 руб. в СплитМинисистема Supra SMB-820 черный 550Вт
-
В наличииЦена 9 750 руб.2438 руб. в СплитАкустическая система Dialog AO-210 Black
-
В наличииЦена 13 580 руб. 24 999 руб.3395 руб. в СплитАкустическая система Edifier R2000DB Brown
Бренд
Тип товара
Минисистема
Высота, см
36
Дополнительно
караоке
Ширина, см
24
Комплектация
аудиосистема, USB кабель, AUX кабель, инструкция
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Максимальная мощность, Вт
10
Количество полос
1
Диапазон частот FM
87.5 - 108 МГц
Входы
микрофон
Развернуть
Bluetooth
есть
Страна производитель
Китай
Музыкальный центр Mini Hyundai H-MC1204, черный поможет организовать вечеринку или любое другое мероприятие в помещении или на открытом воздухе. Динамик восьмидюймовый. Передняя панель колонки подсвечивается разными цветами, которые меняются в такт музыке. Питание (до 7 часов) обеспечивает аккумулятор емкостью 1500 мА*ч.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Магнитолы, Радиобудильники, приемники, Саундбары, недорогие, минисистемы
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Магнитолы, Радиобудильники, приемники, Саундбары, недорогие, минисистемы
Минисистема Hyundai H-MC1204 черный 10Вт FM USB BT micro SD - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Минисистема Hyundai H-MC1204 черный 10Вт FM USB BT micro SD