Минисистема Hyundai H-MC1230 черный 40Вт
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Минисистема Hyundai H-MC1230 черный 40Вт
Портативная акустическая система Hyundai H-MC1230 обеспечивает громкий и чистый звук на природе и дома. Переносная колонка – незаменимый девайс на домашних праздниках и пикниках. Стереодинамики Hyundai H-MC1230 выдают до 40 Вт звука – этого хватит для небольшого семейного мероприятия на улице или в помещении. Прибор поддерживает воспроизведение с карт памяти micro USB, флеш-накопителей, а также с любых устройств, способных подключаться по AUX. Также в данной модели предусмотрен вход для микрофона, чтобы петь караоке или вести вечеринку. Помимо этого, Hyundai H-MC1230 имеет встроенный радиоприёмник, который заменяет источник музыки. Все кнопки для управления устройством вынесены на его верхнюю панель. Однако с колонкой можно синхронизироваться и беспроводным способом – посредством Bluetooth. Такой метод позволяет не только удалённо менять очередь воспроизведения со смартфона, но и управлять другими параметрами прибора. В Hyundai H-MC1230 также встроена красочная подсветка, а корпус акустики выполнен таким образом, чтобы быть одновременно лёгким и компактным, - из современного пластика. На верхней части девайса расположена ручка, облегчающая переноску.
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