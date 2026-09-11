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Минисистема Hyundai H-MC1230 черный 40Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Минисистема Hyundai H-MC1230 черный 40Вт

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Минисистема Hyundai H-MC1230 черный 40Вт - фото 1
Минисистема Hyundai H-MC1230 черный 40Вт - фото 2
Минисистема Hyundai H-MC1230 черный 40Вт - фото 3
Минисистема Hyundai H-MC1230 черный 40Вт - фото 4
Минисистема Hyundai H-MC1230 черный 40Вт - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Минисистема
Цвет
черный
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
  • Минисистема Hyundai H-MC1230 черный 40Вт - фото 1
  • Минисистема Hyundai H-MC1230 черный 40Вт - фото 2
  • Минисистема Hyundai H-MC1230 черный 40Вт - фото 3
  • Минисистема Hyundai H-MC1230 черный 40Вт - фото 4
  • Минисистема Hyundai H-MC1230 черный 40Вт - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
2 740 руб.  4 999 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 602421
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Минисистема
Дополнительно
караоке, режим TWS
Назначение
домашняя
Цвет
черный
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Диапазон частот FM
87.5 - 108 МГц
Входы
AUX вход, для микрофона
Bluetooth
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х15
Вес, кг.
2.28

Описание товара Минисистема Hyundai H-MC1230 черный 40Вт

Портативная акустическая система Hyundai H-MC1230 обеспечивает громкий и чистый звук на природе и дома. Переносная колонка – незаменимый девайс на домашних праздниках и пикниках. Стереодинамики Hyundai H-MC1230 выдают до 40 Вт звука – этого хватит для небольшого семейного мероприятия на улице или в помещении. Прибор поддерживает воспроизведение с карт памяти micro USB, флеш-накопителей, а также с любых устройств, способных подключаться по AUX. Также в данной модели предусмотрен вход для микрофона, чтобы петь караоке или вести вечеринку. Помимо этого, Hyundai H-MC1230 имеет встроенный радиоприёмник, который заменяет источник музыки. Все кнопки для управления устройством вынесены на его верхнюю панель. Однако с колонкой можно синхронизироваться и беспроводным способом – посредством Bluetooth. Такой метод позволяет не только удалённо менять очередь воспроизведения со смартфона, но и управлять другими параметрами прибора. В Hyundai H-MC1230 также встроена красочная подсветка, а корпус акустики выполнен таким образом, чтобы быть одновременно лёгким и компактным, - из современного пластика. На верхней части девайса расположена ручка, облегчающая переноску.

Отзывы о товаре Минисистема Hyundai H-MC1230 черный 40Вт




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Минисистема
Дополнительно
караоке, режим TWS
Назначение
домашняя
Цвет
черный
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Диапазон частот FM
87.5 - 108 МГц
Входы
AUX вход, для микрофона
Bluetooth
есть
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустическая система Hyundai H-MC1230 обеспечивает громкий и чистый звук на природе и дома. Переносная колонка – незаменимый девайс на домашних праздниках и пикниках. Стереодинамики Hyundai H-MC1230 выдают до 40 Вт звука – этого хватит для небольшого семейного мероприятия на улице или в помещении. Прибор поддерживает воспроизведение с карт памяти micro USB, флеш-накопителей, а также с любых устройств, способных подключаться по AUX. Также в данной модели предусмотрен вход для микрофона, чтобы петь караоке или вести вечеринку. Помимо этого, Hyundai H-MC1230 имеет встроенный радиоприёмник, который заменяет источник музыки. Все кнопки для управления устройством вынесены на его верхнюю панель. Однако с колонкой можно синхронизироваться и беспроводным способом – посредством Bluetooth. Такой метод позволяет не только удалённо менять очередь воспроизведения со смартфона, но и управлять другими параметрами прибора. В Hyundai H-MC1230 также встроена красочная подсветка, а корпус акустики выполнен таким образом, чтобы быть одновременно лёгким и компактным, - из современного пластика. На верхней части девайса расположена ручка, облегчающая переноску.
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Отзывы


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