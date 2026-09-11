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Минисистема SunWind SW-MS50 черный 45Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Минисистема SunWind SW-MS50 черный 45Вт

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Минисистема SunWind SW-MS50 черный 45Вт - фото 1
Минисистема SunWind SW-MS50 черный 45Вт - фото 2
Минисистема SunWind SW-MS50 черный 45Вт - фото 3
Минисистема SunWind SW-MS50 черный 45Вт - фото 4
Минисистема SunWind SW-MS50 черный 45Вт - фото 5
Минисистема SunWind SW-MS50 черный 45Вт - фото 6
Минисистема SunWind SW-MS50 черный 45Вт - фото 7
Минисистема SunWind SW-MS50 черный 45Вт - фото 8
Минисистема SunWind SW-MS50 черный 45Вт - фото 9
Минисистема SunWind SW-MS50 черный 45Вт - фото 10
Минисистема SunWind SW-MS50 черный 45Вт - фото 11
Минисистема SunWind SW-MS50 черный 45Вт - фото 12
Минисистема SunWind SW-MS50 черный 45Вт - фото 13
Минисистема SunWind SW-MS50 черный 45Вт - фото 14
Минисистема SunWind SW-MS50 черный 45Вт - фото 15
Минисистема SunWind SW-MS50 черный 45Вт - фото 16
Минисистема SunWind SW-MS50 черный 45Вт - фото 17
Минисистема SunWind SW-MS50 черный 45Вт - фото 18
Минисистема SunWind SW-MS50 черный 45Вт - фото 19
Минисистема SunWind SW-MS50 черный 45Вт - фото 20
Минисистема SunWind SW-MS50 черный 45Вт - фото 21
Минисистема SunWind SW-MS50 черный 45Вт - фото 22
Минисистема SunWind SW-MS50 черный 45Вт - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Минисистема
  • Минисистема SunWind SW-MS50 черный 45Вт - фото 1
  • Минисистема SunWind SW-MS50 черный 45Вт - фото 2
  • Минисистема SunWind SW-MS50 черный 45Вт - фото 3
  • Минисистема SunWind SW-MS50 черный 45Вт - фото 4
  • Минисистема SunWind SW-MS50 черный 45Вт - фото 5
  • Минисистема SunWind SW-MS50 черный 45Вт - фото 6
  • Минисистема SunWind SW-MS50 черный 45Вт - фото 7
  • Минисистема SunWind SW-MS50 черный 45Вт - фото 8
  • Минисистема SunWind SW-MS50 черный 45Вт - фото 9
  • Минисистема SunWind SW-MS50 черный 45Вт - фото 10
  • Минисистема SunWind SW-MS50 черный 45Вт - фото 11
  • Минисистема SunWind SW-MS50 черный 45Вт - фото 12
  • Минисистема SunWind SW-MS50 черный 45Вт - фото 13
  • Минисистема SunWind SW-MS50 черный 45Вт - фото 14
  • Минисистема SunWind SW-MS50 черный 45Вт - фото 15
  • Минисистема SunWind SW-MS50 черный 45Вт - фото 16
  • Минисистема SunWind SW-MS50 черный 45Вт - фото 17
  • Минисистема SunWind SW-MS50 черный 45Вт - фото 18
  • Минисистема SunWind SW-MS50 черный 45Вт - фото 19
  • Минисистема SunWind SW-MS50 черный 45Вт - фото 20
  • Минисистема SunWind SW-MS50 черный 45Вт - фото 21
  • Минисистема SunWind SW-MS50 черный 45Вт - фото 22
  • Минисистема SunWind SW-MS50 черный 45Вт - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
2 430 руб.  3 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 602418
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Характеристики

Бренд
SunWind
Тип товара
Минисистема
Размеры в упаковке, см
20х20х10
Вес, кг.
4.5

Описание товара Минисистема SunWind SW-MS50 черный 45Вт

Мини-система Sunwind SW-MS50 – это портативный музыкальный центр с оригинальным графичным дизайном. Благодаря встроенному аккумулятору может работать без подключения к сети. Транспортировка осуществляется при помощи наплечного ремня, который входит в комплект поставки. Поддерживает интерфейсы USB, Bluetooth, карты памяти форматов SD и MMC. Подключается к микрофону (входит в комплект), при помощи которого может быть реализована функция караоке. Мощность устройства составляет 45 Вт, что обеспечивает высокую максимальную громкость. Дизайн мини-системы дополнен разноцветной подсветкой динамиков.

Отзывы о товаре Минисистема SunWind SW-MS50 черный 45Вт




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Характеристики
Бренд
SunWind
Тип товара
Минисистема
Описание
Мини-система Sunwind SW-MS50 – это портативный музыкальный центр с оригинальным графичным дизайном. Благодаря встроенному аккумулятору может работать без подключения к сети. Транспортировка осуществляется при помощи наплечного ремня, который входит в комплект поставки. Поддерживает интерфейсы USB, Bluetooth, карты памяти форматов SD и MMC. Подключается к микрофону (входит в комплект), при помощи которого может быть реализована функция караоке. Мощность устройства составляет 45 Вт, что обеспечивает высокую максимальную громкость. Дизайн мини-системы дополнен разноцветной подсветкой динамиков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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