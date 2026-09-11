Минисистема SunWind SW-MS50 черный 45Вт
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Минисистема
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%2 430 руб. 3 960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 602418
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
20х20х10
Вес, кг.
4.5
Описание товара Минисистема SunWind SW-MS50 черный 45Вт
Мини-система Sunwind SW-MS50 – это портативный музыкальный центр с оригинальным графичным дизайном. Благодаря встроенному аккумулятору может работать без подключения к сети. Транспортировка осуществляется при помощи наплечного ремня, который входит в комплект поставки. Поддерживает интерфейсы USB, Bluetooth, карты памяти форматов SD и MMC. Подключается к микрофону (входит в комплект), при помощи которого может быть реализована функция караоке. Мощность устройства составляет 45 Вт, что обеспечивает высокую максимальную громкость. Дизайн мини-системы дополнен разноцветной подсветкой динамиков.
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Мини-система Sunwind SW-MS50 – это портативный музыкальный центр с оригинальным графичным дизайном. Благодаря встроенному аккумулятору может работать без подключения к сети. Транспортировка осуществляется при помощи наплечного ремня, который входит в комплект поставки. Поддерживает интерфейсы USB, Bluetooth, карты памяти форматов SD и MMC. Подключается к микрофону (входит в комплект), при помощи которого может быть реализована функция караоке. Мощность устройства составляет 45 Вт, что обеспечивает высокую максимальную громкость. Дизайн мини-системы дополнен разноцветной подсветкой динамиков.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, недорогие, минисистемы
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, недорогие, минисистемы
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