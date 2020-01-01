3 функции излива аэратор с регулируемым наклоном для регулировки Смеситель для раковины AM PM Inspire 2.0 TouchReel F50A82400 Хром угла подачи воды и минимализации брызг встроенный Смеситель для раковины AM PM Inspire 2.0 TouchReel F50A93400 Хром режим термодезинфекции гибкая подводка глянцевая поверхность диаметр лейки 10.2 см диаметр лейки 11 см диаметр лейки 8.7 см донный клапан жесткая подводка заменяемые символы излив гибкий локтевая рукоятка поворотно-нажимной регулятор покрытие Soft-touch размер лейки 8.6x27.7 см ретро стиль с гибким изливом с донным клапаном с фильтром на основе активированного угля скрытый монтаж