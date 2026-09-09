Смеситель для кухни Lemark Comfort LM3070C
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Характеристики
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный, хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
210
Длина излива
225
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%17 065 руб. 20 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 204340
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
45.5
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
15
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
черный, хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
210
Длина излива
225
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Переключатель на фильтр
да
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкий излив
Страна производитель
Чехия
Размеры в упаковке, см
61х31х8
Вес, кг.
3.02
Описание товара Смеситель для кухни Lemark Comfort LM3070C
Достоинством смесителя является возможность одновременного подключения к водопроводу с обычной водой и к фильтру с питьевой водой. Обладает стильным дизайном в эргономичном корпусе.
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Бренд
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
45.5
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
15
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
черный, хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Высота излива
210
Длина излива
225
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Переключатель на фильтр
да
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкий излив
Страна производитель
Чехия
Достоинством смесителя является возможность одновременного подключения к водопроводу с обычной водой и к фильтру с питьевой водой. Обладает стильным дизайном в эргономичном корпусе.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные, элитные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные, элитные
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