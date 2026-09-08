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Смеситель для раковины Vitra Minimax S A41984EXP купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для раковины Vitra Minimax S A41984EXP

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Смеситель для раковины Vitra Minimax S A41984EXP - фото 1
Смеситель для раковины Vitra Minimax S A41984EXP - фото 2
Смеситель для раковины Vitra Minimax S A41984EXP - фото 3
Смеситель для раковины Vitra Minimax S A41984EXP - фото 4
Смеситель для раковины Vitra Minimax S A41984EXP - фото 5
Смеситель для раковины Vitra Minimax S A41984EXP - фото 6
Смеситель для раковины Vitra Minimax S A41984EXP - фото 7
Смеситель для раковины Vitra Minimax S A41984EXP - фото 8
Смеситель для раковины Vitra Minimax S A41984EXP - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
82
Длина излива
120
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для раковины Vitra Minimax S A41984EXP - фото 1
  • Смеситель для раковины Vitra Minimax S A41984EXP - фото 2
  • Смеситель для раковины Vitra Minimax S A41984EXP - фото 3
  • Смеситель для раковины Vitra Minimax S A41984EXP - фото 4
  • Смеситель для раковины Vitra Minimax S A41984EXP - фото 5
  • Смеситель для раковины Vitra Minimax S A41984EXP - фото 6
  • Смеситель для раковины Vitra Minimax S A41984EXP - фото 7
  • Смеситель для раковины Vitra Minimax S A41984EXP - фото 8
  • Смеситель для раковины Vitra Minimax S A41984EXP - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 139451
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Коллекция Minimax S
filter_none Товар входит в коллекцию Minimax S

Коллекция Minimax S


Характеристики

Бренд
Vitra
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, комплект креплений, инструкция, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
82
Длина излива
120
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Выдвижной излив
нет
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Турция
Размеры в упаковке, см
25х25х19
Вес, кг.
1.27

Описание товара Смеситель для раковины Vitra Minimax S A41984EXP

VitrA — один из ведущих мировых брендов, предлагающий комплексные решения для ванных комнат. От керамики до смесителей — VitrA создает продуманные пространства с вневременным дизайном в сотрудничестве с ведущими мировыми дизайнерами. Инновации и современные технологии, ориентированные на комфорт и здоровье, делают продукцию VitrA эталоном качества и надежности.



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины Vitra Minimax S A41984EXP




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Характеристики
Бренд
Vitra
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, комплект креплений, инструкция, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
82
Длина излива
120
Развернуть
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Выдвижной излив
нет
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Турция
Описание
VitrA — один из ведущих мировых брендов, предлагающий комплексные решения для ванных комнат. От керамики до смесителей — VitrA создает продуманные пространства с вневременным дизайном в сотрудничестве с ведущими мировыми дизайнерами. Инновации и современные технологии, ориентированные на комфорт и здоровье, делают продукцию VitrA эталоном качества и надежности.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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